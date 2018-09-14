PlayStation 4’ün Sevilen Oyunu ‘Let It Die’ PC'ye Geliyor

Daha önce Killer 7, Lolipop Chainsaw, No More Heroes gibi oyunları geliştirmiş olan Goichi Suda'nın liderliğindeki Grasshopper Manufacture'ın PlayStation 4'e özel ücretsiz oyunu Let it Die, PC'ye geliyor.
Yapımcı firma ayrıca, PC oyuncularının Let it Die'ı çok fazla beklemeyeceklerini duyurdu ve tarihi 26 Eylül olarak verdi. Ancak, daha önce oyunu PlayStation 4'te oynayan oyuncular, aynı karakterle PC'de oyuna devam edemeyecekler. Yapımcı firma Let it Die'ın cross play'i de desteklemediğini açıkladı.
Let it Die PC Sistem Gereksinimleri ise Şöyle:
- İşletim Sistemi: Windows® 7 64-bit /Windows® 8.1 64-bit /Windows® 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i7 4700
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 680
- DirectX: Sürüm 9.0
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9
- ÖNERİLEN Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® 7 64-bit /Windows® 8.1 64-bit /Windows® 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i7 7700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1080
- DirectX: Sürüm 9.0
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9