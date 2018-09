PlayStation 4’ün Sevilen Oyunu ‘Let It Die’ PC'ye Geliyor

Grasshopper Manufacture'nin geliştirdiği PlayStation 4 için yayınlanan Let it Die, PC platformuna geçiş için kolları sıvadı.

Daha önce Killer 7, Lolipop Chainsaw, No More Heroes gibi oyunları geliştirmiş olan Goichi Suda'nın liderliğindeki Grasshopper Manufacture'ın PlayStation 4'e özel ücretsiz oyunu Let it Die, PC'ye geliyor.

Yapımcı firma ayrıca, PC oyuncularının Let it Die'ı çok fazla beklemeyeceklerini duyurdu ve tarihi 26 Eylül olarak verdi. Ancak, daha önce oyunu PlayStation 4'te oynayan oyuncular, aynı karakterle PC'de oyuna devam edemeyecekler. Yapımcı firma Let it Die'ın cross play'i de desteklemediğini açıkladı.

Let it Die PC Sistem Gereksinimleri ise Şöyle: