Sony, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5'in belki de en çok SSD'si ile övünüyor. Yapılan açıklamalarda oyun konsolunun saniyede 9 GB hız vadeden SSD'si ile benzersiz olacağı dahi söyleniyor. Ancak PC için üretilmiş olan özel bir SSD, saniyede 9 GB hızın çok ama çok ötesine geçiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzunca bir süredir yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile gündemde. Bu yılın sonlarında oyuncularla buluşacağı söylenen PlayStation 5, özellikle de donanım özellikleri açısından oyuncuları kendine hayran bırakmayı vadediyor. Sony tarafından yapılan açıklamalarda da bu nedenle cihazın teknik özellikleri ve donanımı ön plana çıkarılıyor.

Hem Sony hem de video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney, PlayStation 5'in şu anda parayla satın alınabilecek herhangi bir PC'nin çok daha ötesinde olduğunu ifade ediyor. Sweeney, bu cümlesini PlayStation 5'in sahip olacağı son derece güçlü SSD'ye dayanarak kuruyor ancak PS5'in SSD'si kesinlikle dünyanın en hızlı SSD'si değil.

Sony'nin PlayStation 5'te kullandığı SSD, saniyede 9 GB'ye kadar hız sunuyor. Bu hız, açık dünya oyunlarının devasa haritalarını yüklemek için faydalı olsa da standart bir PC kullanıcı için gerekli bir hız değil. Yine de daha yüksek performans gerektiren işler de var ve mühendisler, bu hızın çok daha ötesine geçen bir SSD çoktan ürettiler bile.

Karşınızda Liqid Element LQD4500 PCIe 4.0 x 16 SSD

Liqid Element LQD4500 PCIe 4.0 x 16 isimli 'gelişmiş' bir SSD, pek çoğumuzun ihtiyaç duyabileceğinden çok daha yüksek bir performans vadediyor. Çünkü yukarıda fotoğrafını görmekte olduğunuz bu SSD, özel bir yazılıma sahip ve Phison PS5016-E16 denetleyici ve PCIe 4.0 x 4 arabirimle birlikte geliyor. Ayrıca bu SSD, saniyede tam 24 GB hıza ulaşabiliyor ki bu hız, PS5'in sunmuş olduğu hızın neredeyse 3 katı.

YouTube'da 11 milyon aboneye sahip olan "Linus Tech Tips" isimli bir teknoloji kanalı, Liqid Element LQD4500 PCIe 4.0 x 16 SSD ile ilgili bir video çekti ve bu videonun nasıl bir performans sunduğunu ortaya koydu. Dilerseniz artık sizleri, Linus Tech Tips'in o videosu ile baş başa bırakalım.

Liqid Element LQD4500 PCIe 4.0 x 16 videosu