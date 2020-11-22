PS5 Oyuncuları 2 Ubisoft Oyununu Yükseltemiyor

Avrupa'da birçok PlayStation 5 kullanıcısının yaptığı paylaşıma göre Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion, PS5 sürümüne yükseltilemiyor. Oyunların fiziksel kopyalarında yaşanan bu sorun için bulunan dolaylı çözümse Türkiye üzerinden PlayStation Network hesabı açmak.

Uzun zamandır beklediğimiz dönem geldi ve yeni nesil oyun konsolları hayatımıza girdi. Microsoft'un Xbox Series X ve S konsolları ve Sony'nin PlayStation 5 konsolu ilk alıcılarını buldu. Oyun konsollarında şu anda oynanabilecek yeni nesil oyun sayısı oldukça az olsa da oyuncular gözlerini önümüzdeki aylara dikti.

Tabii yeni oyunlar çıkana kadar oyuncular da yeni konsollarını deneyimleyebilecekler. Zira bir önceki nesil için geliştirilen oyunlar yeni nesil oyun konsollarında da oynanabiliyor. Ancak bunun için o oyuna sahip olmanız şartı aranıyor. Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunu satın alanlarsa şu anda garip bir sorunla karşı karşıya.

2 Ubisoft oyunu sorun yaşatıyor:

Daha önce PlayStation 4 için Assassin's Creed Valhalla veya Watch Dogs: Legion satın aldıysanız bu oyunları PlayStation 5'te ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz – tabii şimdi bahsedeceğimiz sorunla karşılaşmıyorsanız. Avrupa'da pek çok PlayStation 5 kullanıcısı, oyunlarını yeni nesil konsolda oynayamadıklarını paylaşmaya başladı.

PlayStation 5 kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlara göre Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs: Legion'ın fiziksel kopyaları şu anda sorun yaşatıyor. Oyuncular, olması gerektiği gibi sahip oldukları Blu-Ray disklerini PlayStation 5'e takıyor. Ancak oyuncuların karşısına oyunun ücreti ve oyunu satın almaları gerektiği hatası çıkıyor.

Şu ana kadar yalnızca bu iki Ubisoft yapımında yaşandığı bildirilen bu sorun hakkında Ubisoft da çalışmalarına başladı. Şirket, sorunu araştırmaya başladığını açıkladı. Avrupa'daki PlayStation 5 kullanıcılarının sorunun üstesinden gelmek için buldukları dolaylı çözümse Türkiye üzerinden PlayStation Network hesabı oluşturmak oldu.