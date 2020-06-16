PlayStation 5’in Oyun Tarihine Geçecek 12 Özelliği

Merakla ve heyecanla beklenen PlayStation 5, nihayet 12 Haziran'da lansmanla beraber sevenlerine sunuldu. Hem tasarım hem de özellik bakımından son derece yeni özelliklere sahip olan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in teknik ve ilgi çeken diğer özelliklerini sizler için inceledik.

Sony, 11 Haziran itibariyle uzun süren bekleyişin ardından yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in lansmanını gerçekleştirdi. Oyun dünyasını son derece heyecanlandıran PlayStation 5 hakkında daha önce bazı bilgiler sızdırılmıştı. Sony tarafından düzenlenen etkinlikte ise PlayStation 5'in teknik özellikleri değil, oyunları, tasarımı ve aksesuarları ön plana çıkmıştı. Daha sonrasında PlayStation 5 hakkında bildiğimiz tüm detayları sizinle buradan paylaşmıştık.

Sony’nin önemli mühendislerinden biri olan Mark Cern, beklentileri boşa çıkarmayarak yeni nesil oyun konsolunun, öncekilere göre daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu belirtti ve yaptıkları değişiklikleri vurguladı. PlayStation 5’in bütün oyun dünyasını sarsacak 12 özelliğini sizler için detaylı olarak inceledik.

PlayStation 5 -bilinen- teknik özellikleri:

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz’e kadar

8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz’e kadar Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans

AMD Radeon RDNA 2, 2,23 GHz’e kadar değişken frekans RAM: 16 GB GDDR6 RAM 448 GB/sn

16 GB GDDR6 RAM 448 GB/sn Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı Ses: Tempest 3D

Tempest 3D Oyun Diski: 100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)

8 çekirdekli AMD Zen 2 3,5 GHz işlemci:

Sony, yeni nesil oyun konsolunda AMD markasına ait 8 çekirdekli 3,5 GHz’e kadar destekleyen Zen 2 işlemcisini kullanarak konsolun maksimum verimde çalışmasını sağlayacak. AMD tarafından PlayStation için geliştirilen bu işlemcinin özelliği sadece çok güçlü olması değil, aynı zamanda daha ekonomik ve yüksek performansa sahip olması.

İşlemci saat hızının 3,5 GHz’e kadar desteklemesi, konsolun son derece akıcı ve hızlı olacağını gösteriyor ve bu da bugüne kadar oyun konsollarında yaşadığımız deneyimin çok daha ileri taşınacağı anlamına geliyor.

AMD Radeon RDNA 2, 2,23 GHz grafik işlemci:

AMD, RDNA 2 tabanlı grafik işlemcilerini PlayStation için özel olarak kişiselleştirerek cihazın işlemciyle olan uyumunu en üst seviyeye çıkarttı. Konsolun grafik performansıyla ünlü olan NVDIA marka GTX 1080’den daha yüksek performansa sahip olduğunu iddia eden Sony, PlayStation 5’in 60 FPS sınırlarını zorlayacağını da net bir şekilde belirtti.

10,28 teraflop ve saatte 36 bilgi işlem birimi vadeden RDNA 2, 8K görüntü özelliğini de destekliyor ve bu verilere bakıldığında PlayStation 5 görsel bir şölen yaratacak gibi duruyor. PlayStation 5’ten 8K görüntü kalitesi alabilmek için televizyonunuzun da bu görüntü kalitesini desteklemesi gerektiğini söylemekte fayda var.

16 GB GDDR6 448 GB/sn RAM:

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in bellek kısmının cihazın en iddialı özelliklerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. PlayStation 5, yüksek kalitede görüntü sunmayı vadediyor ve oyunculara üstün grafik performansı sunabilmek için cihazın gerçekten de yüksek bir belleğe sahip olması gerekiyor.

Bunun için Sony, daha önceki konsollarının aksine PlayStation 5’te 16 GDDR6 RAM sunuyor. PlayStation 4’de GDDR5 8 GB bellek olduğunu düşünürsek, yeni PlayStation 5’in yayın ve oyun hızının önceki konsollara göre 100 kat daha hızlı olması bekleniyor.

825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı:

PlayStation 5’in daha önceki versiyonlarından daha hızlı olacağını daha önce de belirtmiştik. PlayStation 4’ten iki kat daha fazla depolama alanına sahip olan PlayStation 5, 825 GB SSD ile birlikte hem oyun içi performansı artırıyor, hem de oyunların yüklenme ve silinme sürelerini belirgin bir şekilde kısaltıyor.

Tempest 3D ses sistemi:

Sony, PlayStation 5’te Tempest 3D ses sistemini kullandığını belirterek yeni nesil oyun konsoluyla ilgili heyecan verici bir habere daha imza attı. Yapılan açıklamalara göre, normal oyun konsollarında yağmur sesini normal bir şekilde duyabiliyorken, PlayStation 5’te her bir damlacığın sesinin net bir şekilde duyulabileceği söylendi.

3D ses sisteminin kullanılması, oyun oynarken gerçeklik hissiyatının 10 kat daha fazla olacağı anlamına geliyor ve özellikle kulaklıkla oyun oynamayı seven insanlar yüzlerce farklı sesi aynı anda duyabilecek hale gelecek.

100 GB/disk’e kadar Ultra HD Blu-ray

PlayStation 5’in içerisinde ek özellik olarak Ultra HD Blu-ray destekleyen sürücü de satın alınabiliyor. Bu özellik sayesinde UHD Blu-ray özelliğine sahip filmleri ve oyunları PlayStation 5’te deneyimlemek son derece keyifli olacağa benziyor.

4K 120 Hz, 8K, VRR destekli video çıkışı

PlayStation 5, 120 Hz tazeleme özelliğiyle 4K, 8K ve VRR grafikleri destekliyor. Sunmuş olduğu yüksek kalitedeki video çıkışını 4K veya 8K destekleyen televizyonlardan oynayarak oyun keyfinizi artırabilirsiniz.

PlayStation 5’in teknik özellikleri dışında dikkat çeken yenilikleri:

Yepyeni bir tasarım

İki farklı PlayStation 5

Yeni kontrolcü: DualSense 5

PlayStation 4 oyunları PlayStation 5’te de oynanabilir

PlayStation 5 ile uyumlu aksesuarlar

Yepyeni bir tasarım

PlayStation 5, daha önce sızdırılmış görsellerden çok daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkarak söylentilere son verdi. Dikey bir tasarıma sahip olan PlayStation 5’in kasasında beyaz renklerin daha hakim olduğunu görüyoruz. Dilerseniz PlayStation 5 tasarımının ilk görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İki farklı PlayStation 5 modeli:

Lansmanda PlayStation 5’in iki farklı versiyonu olacağını, bunlardan birisinin fiziksel diğerinin ise tamamen dijital oyun girişi olacağı belirtildi. Fiziksel versiyonunda daha önceki konsollarda olduğu gibi optik disk girişinin olduğu ve dijital versiyonda ise oyunların tamamen dijital marketten satın alınarak konsola yükleneceği söylendi.

Yeni kontrolcü: DualSense 5

PlayStation 4’le birlikte çıkan Dualshock 4’ün ardından serinin devamı olarak DualShock 5 bekleniyordu. Fakat Sony isim ve tarz değişikliği yaparak oyunculara DualShock 5 yerine DualSense 5’i tanıttı. Yeni kontrol cihazı tasarım olarak kasayla bir uyum içerisinde ve önceki kontrol cihazlarının aksine üzerinde LED ışıklar bulunuyor.

DualShock 4’e göre daha uzun pil ömrüne sahip olan DualSense 5’in üzerinde bir de dahili mikrofon bulunuyor ve titreşim hassasiyetinin son derece yüksek olduğu belirtiliyor. Bütün bu özelliklerine ek olarak DualSense 5’in üzerinde önceki kontrolcülerin aksine USB-C giriş bulunuyor. DualSense'i yakından incelediğimiz içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

PlayStation 4 oyunları PlayStation 5’te de oynanabilir

Yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’te geri uyumluluk özelliği bulunuyor ve PlayStation 4’te oynanabilen 4000’den fazla oyun PlayStation 5’te de oynanabiliyor. PlayStation 5’de daha önceki yapımların daha yüksek kalitede oynanabilecek olmasının son derece heyecan verici bir özellik olduğunu belirtmekte fayda var.

PlayStation 5 ile uyumlu aksesuarlar

Sony, lansmanda PlayStation 5 ile birlikte cihazla uyumlu birçok aksesuarı da tanıtmış oldu. Bunlardan ilki üzerinde iki adet lens bulunan yeni bir HD kamera oldu. Bu kamera sayesinde oyuncular oyunlarını oynarken aynı zamanda kendi görüntülerini de yüksek kalitede aktarabilecekler. Tanıtılan aksesuarlardan bir diğeri ise yeni kablosuz oyuncu kulaklığı Pulse 3D oldu. 3D Tempest ses desteği bulunan bu kulaklık aynı zamanda çift gürültü engelleyici mikrofonla birlikte geliyor. Yüksek ses kalitesine sahip bu kulaklık sayesinde oyuncular oyunlarını son derece gerçeğe yakın bir deneyimle oynayabilecek.

PlayStation 5 ile çıkacak olan bir diğer aksesuar ise yeni bir kumanda. Sıradan bir uzaktan kumandayla hemen hemen aynı tasarıma sahip olan bu kumanda sesli denetim özelliğini destekleyen dahili bir mikrofona sahip.

Sony’nin DualSense 5 ile uyumlu olarak çalışacak bir diğer aksesuarı ise yeni şarj istasyonu. Bu şarj istasyonunun önceki nesillerinden en belirgin farkı üzerinde bulunan Type-C girişli bağlantı noktasını kullanmak yerine alt kısmında bulunan bağlantı noktasından şarj ediliyor olması. Şarj istasyonunun tasarımına baktığımız zaman bütünlük sağlaması için PlayStation 5’in tasarımıyla uyumlu olduğunu görüyoruz. PlayStation 5'in tüm aksesuarlara yakından baktığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.