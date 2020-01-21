PlayStation 5 İçin Geliştirilen Godfall'dan Yeni Görüntüler

PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olan Godfall'dan yeni görüntüler ortaya çıktı. Henüz yayınlanmamış bir fragmandan elde edilen görüntüler, oyunun savaş mekaniklerini gösteriyor.

Sony, geçtiğimiz yıl yeni nesil konsolu PlayStation 5'in 2020 sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini açıklamış, ardından The Game Awards 2019 etkinliklerinde PS5 için duyurulan ilk oyun Godfall olmuştu. An itibarıyla Godfall'ın savaş mekaniklerine odaklanan ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Godfall'ın oynanış görüntüleri Reddit'te paylaşıldı ve henüz yayınlanmamış bir fragmandan alındığı belirtildi. Godfall'ın yeni nesil bir oyun olduğunu öne çıkaran çok fazla özellik göremesek de, savaşlar sırasında ortaya çıkan etkileyici parçacık efektleri dikkat çekiyor. Söylenene göre fragman bir yıl önce yapıldı ve oyunun şimdilerde daha fazla gelişmiş olabilir.

Godfall, RPG türünde bir oyun ve PS5'in lansman oyunlarından biri olacak. Counterplay Games tarafından geliştirilen ve Gearbox tarafından yayınlanacak olan oyun, yoğun bir savaş sistemi ve oyuncuların görevler tamamlayacakları çok oyunculu özelliklere sahip. Godfall'da oyuncular, ganimet için avlanırken, efsanevi zırh setleri elde edecekler.

Oyun, üçüncü şahıs kamera açısıyla yakın dövüş mekaniklerini bir araya getiren bir aksiyon oyunu olacak. Oyuncular, Godfall dünyasında zorlu görevlerle karşı karşıya gelecek ve düşmanları, boss'ları yok ederek ganimetlerle ödüllendirecekler. Godfall tek oyunculu, veya üç kişiye kadar takımlar halinde oynanabilecek.

Yeni nesil PlayStation için geliştirilen Godfall, PS4'e gelmeyecek. Oyunun yaratıcı yönetmeni Keith Lee'ye göre Godfall, PlayStation 5 kontrol cihazının uyarlanabilir tetiklerinden yararlanacak. Ayrıca PS5'in SSD sürücüsü de oyunun geniş dünyasının kesintisiz olarak yüklenmesini sağlayacak. Godfall, PlayStation 5 ve PC (Epic Games Store) platformlarında piyasaya sürülecek.

Godfall'dan yeni görüntüler şu şekilde;