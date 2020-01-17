PS5'in Kontrol Cihazı Dualshock 5, PS4 İle Uyumlu Olacak

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. PlayStation Fransa'nın resmi sitesinde PS5'in kontrol cihazını hakkında önemli ayrıntılar açığa çıktı.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 hakkındaki ilk ayrıntılar, sürpriz bir şekilde SIE Avrupa başkanı Jim Ryan tarafından açıklanmıştı. Şimdi de PlayStation Fransa'nın sayfasında PS4 sistemlerinin modellerini karşılaştıran bir sayfada PS5'in kontrol cihazı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

PlayStation Fransa resmi sitesinin PS4 ve PS4 Pro konsollarını karşılaştıran sayfasındaki, "Compatabilitie DualShock" (DualShock Uyumluluğu) bölümünde, her iki konsolun uyumlu olduğu kontrol cihazları olarak "DS4 / DS5" listelendi. Böylece PS5'in kontrol cihazının adının Dualshock 5 olduğu ve şimdiki konsollarla da kullanılabileceği doğrulanmış oldu.

DualStock 5'in PlayStation 4'ü destekleyeceğini gösteren liste

PS5 kontrol cihazının özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmese de en azından isminin Dualshock 5 olduğu resmi olarak doğrulandı. PlayStation Fransa, kısa süre sonra hatasından dönüp uyumlu cihazlar listesinden DS5'i kaldırsa da, bu bilgilerin resmi bir PlayStation destek sayfasında görünmesi, güvenilir bir sızıntı olduğuna işaret ediyor.

Dualshock 5 hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler, kontrol cihazının USB Type-C ile destekleneceğini belirtiyordu. Ayrıca DS5'in oyun oynarken çeşitli direnç seviyelerine sahip olan uyarlanabilir tetiklerle geleceği ve dokunsal geri bildirim özelliği sunacağı açıklanmıştı. Cihazın tasarımı ortaya çıkmasa da daha önce birçok sızıntıya konu oldu ve Dualshock 4'ten çok da farklı olmayacağı öne sürüldü.

Sony'nin PS5 kontrol cihazını DualShock 5 olarak adlandırması çok da şaşırtıcı değil. Sony, PS5'in resmi logosunu açıkladığında, sondaki sayı dışında hiçbir şey değişmediğini gördük. Şirket aslında PS4 topluluğunu daha rahat bir şekilde, alıştırarak PS5'e geçirmeye çalışıyor. Yani PlayStation 5, tanıdık bir konsol olacak, ancak hala açıklanmamış birçok özelliği var.

Sony, her yıl düzenlenen Destination PlayStation etkinliğinde iş ortaklarına PS5'i göstermeyi planlıyor ve Şubat ayında gerçekleşecek olan etkinlikte yeni nesil konsol hakkında daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz.