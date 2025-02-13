Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün yatırımcılarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile Sony'nin 31 Aralık 2024'te sona eren mali dönemde kaç para kazandığı, 3 aylık periyotta hangi işler yapıldığı resmî olarak gün yüzüne çıkmış oldu. Ve evet, bugüne dek kaç adet PlayStation 5 satıldığını da an itibarıyla öğrenmiş bulunuyoruz.
Sony'nin resmî verilerine göre 2024'ün son çeyreğinde 9,5 milyon adet daha PlayStation 5 satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 16'lık artışa denk geliyor. Zira bir önceki yılın aynı döneminde yapılan PlayStation 5 sevkiyatlarının sayısı 8,2 milyon olarak açıklanmıştı. Böyle bir durum yaşanmasının temel nedeni, PlayStation 5 Pro.
Toplam satış miktarı 75 milyonun üzerine çıktı
Yapılan son açıklama ile bugüne dek satılan tüm PlayStation 5'lerin sayısı 75 milyon bandını da aşmış oldu. İşte bu veriler, PlayStation 5 ile PlayStation 4 arasındaki farkın da giderek kapandığı anlamına geliyor. Sony verilerine göre 1,7 milyon adet daha PlayStation 5 satılması hâlinde yeni konsol, PlayStation 4'ten daha fazla satmış olacak.
Bugün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde duyurulan PlayStation oyunları:
Bu arada; Sony'nin PlayStation için oyun/yazılım satışlarının da iyi gittiğini söyleyelim. Yapılan açıklamaya göre 95,9 milyon adet oyun/yazılım satışı gerçekleştirildi. Ancak burada önemli bir detay var. Sony'nin paylaştığı verilere göre birinci taraf satışlarda düşüş var. Yani üçüncü taraf oyunlar daha fazla ilgi çekti.