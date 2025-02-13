Sony, 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Böylelikle bugüne dek kaç adet PlayStation 5 satıldığı gün yüzüne çıkmış oldu. Sony için işler fena gitmiyor gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün yatırımcılarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile Sony'nin 31 Aralık 2024'te sona eren mali dönemde kaç para kazandığı, 3 aylık periyotta hangi işler yapıldığı resmî olarak gün yüzüne çıkmış oldu. Ve evet, bugüne dek kaç adet PlayStation 5 satıldığını da an itibarıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Sony'nin resmî verilerine göre 2024'ün son çeyreğinde 9,5 milyon adet daha PlayStation 5 satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, 2023'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 16'lık artışa denk geliyor. Zira bir önceki yılın aynı döneminde yapılan PlayStation 5 sevkiyatlarının sayısı 8,2 milyon olarak açıklanmıştı. Böyle bir durum yaşanmasının temel nedeni, PlayStation 5 Pro.

Toplam satış miktarı 75 milyonun üzerine çıktı

Yapılan son açıklama ile bugüne dek satılan tüm PlayStation 5'lerin sayısı 75 milyon bandını da aşmış oldu. İşte bu veriler, PlayStation 5 ile PlayStation 4 arasındaki farkın da giderek kapandığı anlamına geliyor. Sony verilerine göre 1,7 milyon adet daha PlayStation 5 satılması hâlinde yeni konsol, PlayStation 4'ten daha fazla satmış olacak.

Bugün gerçekleştirilen State of Play etkinliğinde duyurulan PlayStation oyunları:

Bu arada; Sony'nin PlayStation için oyun/yazılım satışlarının da iyi gittiğini söyleyelim. Yapılan açıklamaya göre 95,9 milyon adet oyun/yazılım satışı gerçekleştirildi. Ancak burada önemli bir detay var. Sony'nin paylaştığı verilere göre birinci taraf satışlarda düşüş var. Yani üçüncü taraf oyunlar daha fazla ilgi çekti.