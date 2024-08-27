Sony, PlayStation 5 kontrolcülerinin bilgisayar üzerinden özelleştirilebilmesini sağlayacak özelliği tanıttı.

Oyuncuların en büyük keyifleri arasında kumandalarını ve oyun kontrolcülerini kendi istedikleri gibi konfigüre edebilmek yer alıyor. Böylece oyunlardaki performans da daha yüksek oluyor. Bilgisayar oyuncuları artık DualSense Edge kumandalarını bilgisayar üzerinden istedikleri şekilde konfigüre edebilecekler.

Sony, resmî X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren PC oyuncuları, DualSense Edge kontrolcüsünün tamamen özelleştirilebilir gücünü doğrudan bilgisayarlarında kullanabilecekler. PlayStation Aksesuarları uygulamasıyla kontrolcünün ayarlarını özelleştirebilir ve yazılımını doğrudan Windows PC'nizden güncelleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Kol bozuk" yerine "ayarlarım bozuk" dönemi

DualSense Edge kullanıcıları, kumandalarının hassasiyetinden tuşların tetiklenme eşiğine, kullanım şeklinden tuşların atanmasına kadar her konuda artık son kararı kendileri verebilecek. Böylece oyunları daha yüksek performansla oynamaları da mümkün olacak.

Bunun için oyuncuların burada yer alan adresten PlayStation Accessories uygulamasını indirmek gerekiyor. Uygulama üzerinden kontrol cihazınızın yazılımlarını güncellemeniz de mümkün oluyor.

DualSense ve DualSense Edge her ne kadar PlayStation 5 ile özdeşleşmiş olsa da bilgisayar oyuncuları tarafından da sıklıkla tercih edilen bir kontrolcü olarak biliniyor. Sony de uzun bir aradan sonra oyunseverlerin bu tercihlerinin farkına varmış gibi gözüküyor.