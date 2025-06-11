Sony'nin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xbox'ın el konsoluna rakip olacak yeni el konsolundan dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Henüz Sony tarafından duyurulmamış olsa da yeni bir PlayStation el konsolunun geliştirildiği yönünde güçlü iddialar var. Üstelik bu yeni cihaz, tıpkı DLSS ve FSR gibi yapay zekâ destekli upscale özelliğine sahip olacak.

Oyun sektöründe güvenilir sızıntılarıyla tanınan KeplerL2, NeoGAF forumlarında yaptığı paylaşımlarda Sony'nin yeni el konsola dair yeni bilgiler verdi. Konsolun kalbinde AMD'nin henüz çıkmamış ve yapay zekâ yükseltme (AI upscaling) desteğine sahip özel bir APU'su (merkezi işlem ve grafik işlem birimi) yer alacak.

DLSS benzeri yapay zekâ destekli upscale bulunacak

RAM tarafında ise cihazın 16 GB LPDDR5X RAM ile gelmesi bekleniyor. Bu RAM, mevcut PS5'e kıyasla üçte bir oranında daha düşük bant genişliğine sahip olacak ancak bunu telafi edecek şekilde konsolda daha büyük önbellekler (4 MB L2 ve 16 MB MALL cache) ve gelişmiş bellek sıkıştırma teknolojileri kullanılacak.

Yeni el konsolunun mimarisi, yeni nesil grafik altyapısı olan RDNA5’in bir versiyonuna dayanacak. Aynı mimarinin gelecekte çıkacak olan PS6’da da kullanılacağı öne sürülüyor. Sony şu ana kadar bu el konsolunun varlığını resmî olarak kabul etmedi ancak Xbox'ın da kendi el konsolunu piyasaya sürmeye hazırlandığı günlerde bu gelişmeler pek de şaşırtıcı değil.

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Peki siz olası bir senaryoda Xbox'ı mı yoksa PlayStation'ın el konsolunu mu tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.