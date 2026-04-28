PlayStation Oyunlarında "Süreli Sahiplik" Tartışması: Artık Oyunlar 30 Günde Bir Lisans Kontrolü mü İsteyecek?

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı görüntüler sonrası PlayStation oyunlarının 30 günde bir lisans kontrolü isteyeceği iddia edildi. Peki durum gerçekten böyle mi?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation cephesinde son günlerin en çok konuşulan konusu, PlayStation kullanıcılarını doğrudan etkileyebilecek bir “oyun süresi dolma” meselesi.

İlk başta sadece PS4’ü ilgilendiriyor gibi görünen bu durumun aslında PS5’i de kapsadığı ortaya çıktı. Tabii sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği de var ama gelin hep birlikte konunun derinine inelim.

PS4 ve PS5'lerde 30 gün lisans kontrolü şartı

Yapılan birçok testte bahsi geçen 30 gün lisans kontrolü için hem dijital hem fiziksel oyunlar incelendi. Konsol internete bağlıyken her şey normal çalışıyor. İnternet kesildiğinde de oyunlar genelde açılıyor.

Ancak işin rengi, konsolun içindeki CMOS pili devre dışı bırakıldığında değişiyor. Bu durumda bazı dijital oyunlar tamamen kilitleniyor ve “Bu içerik kullanılamıyor. Lisansı doğrulamak için sunucuya bağlanılamıyor.” hatasıyla karşılaşılıyor. İnternet bağlantısı yeniden sağlandığında ise her şey normale dönüyor.

Denuvo nedeniyle yeni zorunluluk mu geliyor?

Ortaya çıkan en büyük iddia şu. Yeni satın alınan bazı oyunlar, her 30 günde bir internet üzerinden doğrulama istiyor.

Bu doğrulama yapılmazsa oyunlar kilitlenebiliyor ve lisans doğrulanamadığı için erişim engellenebiliyor.

Peki ya oyunlar gelecekte çalışmazsa?

Oyuncuların asıl endişesi teknik bir hatadan çok daha büyük. Eğer konsolun CMOS pili bozulursa ve gelecekte Sony sunucuları kapatılırsa satın alınan oyunların tamamen erişilemez hâle gelme ihtimali konuşuluyor.

Bu da “dijital oyun sahipliği” konusunu yeniden tartışmaya açtı. Kısacası insanlar şunu soruyor: “Satın aldığımız oyunlar gerçekten bizim mi?”

Hata mı yoksa Denuvo mu?

İşin en kritik noktası burada. X kullanıcısı NikTek, Sony'nin canlı desteği ile görüştüğünde tüm yeni satın alımlara 30 günlük lisans kontrolü zamanlayıcısı eklendiğinin doğrulandığını söyledi.

Şimdilik bu duruma yönelik tepkiler ciddi seviyede artmış durumda ama Sony'nin geri adım atıp atmayacağı belirsiz.

