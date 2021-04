PlayStation Plus'ın Yeni Hizmeti Ortaya Çıktı: Video Pass

PlayStation Polonya web sitesinde yanlışlıkla yayınlanan bir sayfa, Sony'nin PS Plus Video Pass adında yeni bir hizmet yayınlayacağını ortaya çıkardı. Sony'nin yeni hizmetiyle PS Plus aboneleri, Sony Pictures yapımlarını izleyebilecekler.

Sony, etkin bir çevrimiçi oyun deneyimi için oyunseverleri PlayStation Plus abonesi olmaya mecbur bırakmış olsa da özellikle PlayStation en büyük rakibi olan Xbox'ın Games Pass aboneliği ile karşılaştırıldığında PlayStation Plus, abonelerine nispeten zayıf bir içerik sunuyor. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir.

PlayStation'ın Polonya web sitesinde yanlışlıkla(!) yayınlanan ve kısa süre sonra kaldırılan bir sayfa, Sony'nin PlayStation Plus abonelerine PS Plus Video Pass adında ek bir hizmet daha sunacağını gösteriyor. Söz konusu sayfada yer alan Venom, Zombieland: Double Tap ve Bloodshot afişleri, Sony'nin servis üzerinden Sony Pictures filmlerini PlayStation Plus abonelerine sunabileceğini gösteriyor.

PlayStation Polonya web sitesinde yer alan PS Plus Video Pass sayfası

Sony, yanlışlıkla yayınlandığı düşünülen söz konusu sayfanın açıklamasında "PlayStation Plus'ta sınırlı süreliğine yeni bir avantaj… PS Plus Video Pass deneme sürümü, 22.04.21 - 22.04.22 tarihleri arasında erişilebilir olacak. Söz konusu hizmet, Polonya'daki PlayStation Plus aboneleri tarafından kullanılabilir" ifadelerine yer veriyor. Dolayısı ile hizmet yarın resmi olarak duyurulup belirli bir bölgedeki ya da tüm PS Plus abonelerine sunulabilir.

Haberin en başında da söylediğimiz gibi PS Plus, Game Pass ile karşılaştırıldığında görece "fakir" bir servis ve Sony, Sony Pictures yapımı filmler ile PS Plus'a yeni bir kütüphane ekleyerek Game Pass'e oyun anlamında olmasa da içerik olarak daha güçlü bir rakip haline gelebilir. Daha fazla detay için Sony'nin resmi açıklamasını beklememiz gerekiyor ki bu bekleyiş fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor.