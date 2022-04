PlayStation Plus'ta (PS Plus) Yer Alan Ücretsiz Oyunlar

PlayStation oyunlarına ulaşabileceğiniz ve oynayabileceğiniz abonelik sistemi ile çalışan oyun platformu PlayStation Plus (PS Plus), oyuncularına pek çok ücretsiz oyun da sunuyor. Gelin PlayStation Plus’ta ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlardan bazılarına ve bu oyunların özelliklerine yakından bakalım.

PlayStation oyun konsolu kullanıcılarına özel olarak sunulan ve abonelik sistemi ile çalışan oyun platformu PlayStation Plus, abonelerine oyunlara erişim, özel indirimler ve özel oyunlar sunuyor. Elbette PlayStation Plus ücretli bir abonelik sistemine sahip ama platformda oynayabileceğiniz pek çok ücretsiz oyun da bulunuyor. Bu oyunlara herhangi bir ücret ödemeden gönül rahatlığıyla ulaşabilirsiniz.

PS4 ve PS5 gibi oyun konsolları üzerinden gönlünüzce, herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceğiniz oyunları hafife almayın. PlayStation Plus’ta ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunların pek çoğu, dünya çapında hatırı sayılır bir popülerliğe ulaşmış oyunlardır. Gelin PlayStation Plus’ta ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlardan bazılarına ve bu oyunların özelliklerine yakından bakalım.

Bilmeyenler için; PlayStation Plus nedir, ne işe yarar?

PlayStation Plus, PlayStation oyun konsolu kullanan oyuncuların aylık, 3 aylık ya da yıllık abone olarak PlayStation oyunlarına ve platforma özel avantajlara sahip olacakları bir oyun platformudur. Abonelik türünüze bağlı olarak özel oyun içeriklerine, ek bulut depolama alanına ve paylaşımlı oyun hizmetine sahip olabilirsiniz.

PlayStation Plus fiyatları ne kadar?

1 aylık PlayStation Plus üyeliği 40 TL

3 aylık PlayStation Plus üyeliği aylık 33,34 TL, toplam 100 TL

12 aylık yani yıllık PlayStation Plus üyeliği aylık 20 TL, toplam 240 TL

Ücretsiz PlayStation Plus oyunlarından bazıları:

Call of Duty: Warzone

Dauntless

World of Tanks

Fortnite

Apex Legends

Rocket League

Paladins

Genshin Impact

Warface

Brawlhalla

Path of Exile

Splitgate

Warframe

World of Warships: Legends

Destiny 2

Efsane devam ediyor: Call of Duty: Warzone

Call of Duty efsanesi, Call of Duty: Warzone ile PlayStation Plus’ta ücretsiz olarak devam ediyor. Battle royale türünde olan bu oyun ile bir arenada 150 oyuncu amansız bir mücadelenin içine giriyor. Bol ödüllü maçlar sonunda ayakta kalan son kişi kazanacak. Call of Duty: Warzone ile başarı kazandıkça yeni silahların ve yeni yeteneklerin kilidini açarak her yeni maçta gücünüze güç katın. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Canavarları yok edin: Dauntless

Behemoth adlı bir grup canavar ortak dünyada kol geziyor. Dauntless oyununda eşinizi bulun ve avcı grupları oluşturarak bu canavarların kökükü kazıyın. Rahatsız edici düşmanları yok ettikçe yeni ganimetler açın, ödüller toplayın ve yeni öğelerle daha da güçlenin. Düşmanların sayısı ve gücü arttıkça yeteneklerinizi nasıl geliştirmiş olduğunuzun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tarihin en güçlüleri: World of Tanks

Dünyanın en güçlü tanklarını kullanan oyuncuların oluşturduğu takımlarla kıyasıya mücadele edebileceğiniz World of Tanks oyununda gerçek oyuncularla mücadele ederek sayısız ödül kazanabileceğiniz maçlar ve özel etkinlikler bulunuyor. World of Tanks oyununda ilerledikçe karşınıza, tarihe adını altın harflerle yazdırmış en güçlü tank modellerini kullanma şansı çıkacak. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Son dönemin en popüler oyunlarından: Fortnite

Son zamanların en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite oyununu, PlayStation Plus’ta ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Her maçta açık dünya arenasına 100 tane oyuncu bırakılıyor. Maç boyunca ne yaparsanız yapın, maç sonunda hayatta kalın ve sayısız ödüle sahip olun. Fortnite, sezon boyunca pek çok farklı etkinlikle oyuncularına yeni dünyaların kapısını aralıyor. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Benzersiz evren: Apex Legends

Birinci şahıs nişancı oyunları arasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış olan Apex Legends oyununda çevrimiçi olarak gerçek oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Oluşturduğu kendine özgü bilim kurgu evrenindeki kahramanlar, arenalar ve hikayeler bu oyunun benzersiz bir oynanışa sahip olmasını sağlıyor. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıra dışı bir motor sporu: Rocket League

Her karesiyle arcade tarzını yansıtan Rocket League oyununda otomobil ve futbolun sıra dışı bir birleşimi karşımıza çıkıyor. Kendine has bir motor sporu geliştirmiş olan oyunda araçlarınızı dilediğiniz gibi özelleştirdikten sonra sahaya çıkın ve rakiplerinizin tozunu attırın. Çevrimdışı olarak da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Rocket League dünyasına ne kadar erken girerseniz yeteneklerinizi o kadar hızlı geliştirmiş olursunuz. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel karakterler: Paladins

Takım tabanlı bir oynanış sistemi sunan birinci şahıs nişancı oyunu Paladins arenalarında 9 oyuncu kıran kırana mücadele ediyor. Birçok farklı oyun modu, 50’den fazla karakter ve sayısız silah seçeneğini kendine özel fantastik dünyada sunan Paladins, dünya çapında 50 milyondan fazla aktif oyuncu tarafından oynanıyor. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hikaye odaklı maceralar: Genshin Impact

Genshin Impact ile benzersiz bir dünyanın kapılarını araladığınız zaman karşınıza onlarca farklı karakter, hikaye odaklı yüzlerce macera, labirent zindanlar, her sezon yenilenen etkinlikler ve nefes nefese mücadele edeceğiniz düşmanlar çıkıyor. Oyunda ilerledikçe sayısız öğe ile karşılaşıyor ve bu yeni öğelerle gücünüze güç katıyorsunuz. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü oynanış: Warface

Eğer Call of Duty seviyorsanız en az onun kadar güçlü bir oynanışa sahip olan Warface oyununu da seveceksiniz. Taktiksel hikayelere dayalı bir birinci şahıs nişancı oyunu olan Warface’de karşınıza hikaye odaklı görevler, özel modlar, gelişmiş silahlar ve özel oyuncu sınıfları çıkıyor. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Basitliğin en keyifli hali: Brawlhalla

Brawlhalla, basit gibi görünen ama bir kez oynamaya başladığınız zaman kolay kolay bırakamayacağınız bir oyun. Özel Brawlhalla arenalarında dilerseniz çevrimiçi çok oyunculu modda, dilerseniz yerel çok oyunculu modda mücadele edin. Karakterinize özel hareketleri keşfettikçe ve geliştirdikçe yeni maçları heyecanla bekleyeceksiniz. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Karanlık dünyanın gizemleri: Path of Exile

Oyunculara eşi benzeri görülmemiş, karanlık bir dünya sunan çevrimiçi aksiyon oyunu Path of Exile’de hayatta kalma mücadelesi hiç bu kadar keyifli olmamıştı. İçine düştüğünüz bu dünyada karakterinizin özel yeteneklerini keşfedin, geliştirin, tehlikeli yaratıkları yok edin ve sonunda hak ettiğiniz ganimetlere kavuşun. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi değil: Splitgate

Oyunculara temposu bir olsun düşmeyen bir bilim kurgu dünyası sunan birinci şahıs nişancı oyunu Splitgate’te bir arenada oyuna başlıyorsunuz. Ancak bu arena, bildiğiniz maç sahalarına benzemiyor. Benzersiz stratejiler geliştirerek özel geçitleri keşfetmeli ve aynı zamanda düşmanlarınızın ölümcül silahlarından kaçmalısınız. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Evet, uzay ninjaları: Warframe

Uzay ninjası mı, olmaz öyle saçma şey diye düşünüyorsanız daha Warframe ile tanışmamışsınız demektir. Aksiyon ve bilim kurgu temalı bir hikayeye sahip olan üçüncü şahıs nişancı oyunu Warframe’i tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayarak Origin System'ı son nefesinize kadar korumaya çalışın. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tarihin en güçlü donanmaları: World of Warships: Legends

Denizciler buraya; World of Warships: Legends ile tarihin en önemli donanmalarını yönetme şansınız var. Üstelik seçtiğiniz karakter, zamanında bu donanmaları yönetmiş efsane amirallerden biri olabilir. Karakterinizi seçtikten sonra göreve başlayın, donanmanızın yeteneklerini keşfedin, geliştirin ve amansız savaşlara katılarak herkese kimin en iyisi olduğunu öğretin. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hikayede odaklı, aksiyon ve bilim kurgu dolu bir evrene adım attığınız Destiny 2 oyununda içinde yaşadığımız Güneş Sistemi’nin bilmediğimiz bir noktasını görüyoruz. Birinci şahıs nişancı oyunu olan Destiny 2’de amacınız basit, Dünya’daki son kaleyi korumak. Modern nişancı oyunlarının tüm özelliklerini sunan Destiny 2 ile sayısız ödül kazanın. Oyunun PlayStation Plus sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Plus’ta ücretsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan bazılarını listeledik ve kısaca oyunların öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki oyunlar hakkındaki düşüncelerinizi ve oyun deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.