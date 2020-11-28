İstanbul Bilişim İnsanları Nasıl Dolandırdı, Neler Yaşandı?

Son birkaç aydır gündemi meşgul eden İstanbul Bilişim’in konkordato talebine yönelik davada mahkeme kararı geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Peki şimdiye kadar neler yaşandı, şirket binlerce kişiyi nasıl dolandırdı? Bu içeriğimizde detaylarıyla adım adım inceleyeceğiz.

2020’nin başlarından itibaren binlerce İstanbul Bilişim müşterisi, satın aldıkları ürünlerin ellerine ulaşmadığını, ödedikleri bedelin de geri ödenmediğini söyleyerek şirketi şikayet yağmuruna tutmuştu.

Artan şikayetlerden ve konunun her geçen gün gündemi daha çok meşgul etmeye başlamasından sonra ise şirket bir açıklama yaparak konkordato ilan etmişti. Ancak şirketin konkordato kararı geçtiğimiz ay mahkeme kararınca reddedidi. Peki İstanbul Bilişim insanları nasıl dolandırdı, şimdiye kadar neler yaşandı?

Adım adım İstanbul Bilişim olayında yaşananlar:

İstanbul Bilişim hakkında çok sayıda müşteriden şikayetler gelmeye başladı.

Şikayetlerin artması ve dolandırıcılık iddiaları sonrası şirket konkordato ilan etti.

Mahkeme, şirketin konkordato ilan etmesinden sonra bir komiser atayarak 3 ay mühlet verdi.

İstanbul Bilişim’in sahibi olarak görünen Nurettin Yavuz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Şirketin paravan şirketler aracılığı ile vergi kaçırdığı ortaya çıktı.

Şirketin eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin dava detayları ortaya çıktı.

Şirket hakkında iflas kararı verildi.

Konkordato komiser heyeti raporu, paravan şirket organizasyonunun detaylarını ortaya çıkardı.

İstanbul Bilişim hakkında çok sayıda müşteriden şikayetler gelmeye başladı.

2002 senesinden bugüne e-ticaret sektöründe hizmet veren İstanbul Bilişim, 2020’nin ilk aylarından itibaren sürekli artan sayısıyla dikkat çeken şikayetler almaya başladı. Tüketiciler, ödedikleri bedeller karşılığında ürünlerini alamadıklarını fakat para iadesi de yapılmadığını belirterek tüketici hakem heyetine başvurmaya başladı.

Şikayetlerin artması ve dolandırıcılık iddiaları sonrası şirket konkordato ilan etti.

Her geçen gün artan şikayetlere ve konunun sürekli gündeme gelmesine rağmen sessizliğini koruyan şirket, geçtiğimiz Temmuz ayında konkordato ilan ederek bir açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul Bilişim tedarik sorunu yaşadıklarını belirtti ve haklarında konuşulan dolandırıcılık iddialarını reddederek, mali darboğazda olduğunu ve şirket aleyhine propaganda yapıldığını iddia etti.

Mahkeme, şirketin konkordato ilan etmesinden sonra bir komiser atayarak 3 ay mühlet verdi.

Konkordato ilanının ardından mahkeme şirkete bir komiser atayarak 3 ay mühlet verdi. Bu sırada komiser heyeti raporu için incelemeler devam ederken, yaşanan mağduriyetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Bilişim’in 50 bin kişiyi mağdur ettiği ve bu mağduriyetten 150 milyon TL vurgun yaptığı bilgilerine ulaşıldı.

Mahkeme tarafından verilen tedbir kararı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, şirkete yönelik haciz işlemi de başlatamadıkları için gözler konkordato davasının mahkeme kararına çevrildi.

İstanbul Bilişim’in sahibi olarak görünen Nurettin Yavuz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Yürütülen soruşturma neticesinde konkordato davası devam ederken bir süre kendisine ulaşılamayan, şirketin son bir yıldır sahibi olarak görünen Nurettin Yavuz hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Aynı zamanda Nurettin Yavuz hakkında 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunduğu da biliniyordu ancak yapılan incelemeler sonucunda Yavuz’un herhangi bir mal varlığının bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

Şirketin paravan şirketler aracılığı ile vergi kaçırdığı ortaya çıktı.

Devam eden dava dosyalarında yer alan bilgilere göre şirketin 40’tan fazla paravan şirket kurarak vergi kaçırdığı ortaya çıktı. Ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin üzerine, aylık 1000-2000 TL ödemeler yaparak paravan şirketler kuran İstanbul Bilişim, bu şirketleri vergi yükünden kurtulmak için kullandı.

İstanbul Bilişim, parasını aldığı ancak alıcılara göndermediği ürünlerin parasını kendilerine aktarırken, vergi borcunu paravan şirketlerin sahiplerinin üzerine bıraktı. Bu paravan şirketlerin sahibi olarak görünen kişiler ise şu an toplamda milyonlarca liralık vergi borcu yüzünden davalık olmuş durumda. Kimi şirket sahiplerinin ise konu ile ilgili çeşitli cezalar aldıkları biliniyor.

Gerçekleştirilen bu paravan şirket organizasyonu nedeniyle oluşan vergi kaybının 1 milyar TL seviyesinde olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Normal şartlarda TRT’ye ödenmesi gereken bandrol ücretinin ödenmemesi sonucunda oluşan kaybın ise 500 milyon euro (yaklaşık 4.9 milyar TL) seviyesinde olduğu söyleniyor.

Şirketin eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin dava detayları ortaya çıktı.

Paravan şirket ile vergi kaçırma ve dolandırıcılık konuları hakkında gelişmeler yaşanırken bir yandan da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şirketin kurucusu Özgür Güleç ve eski sahibi Kenan Bilgi’nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin ‘nitelikli yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlamasıyla yargılandıkları bilgisi geldi.

Sanıklar Abdullah Üngür, Osman Üngür ve Celal Altun, silah kullanarak kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Yağma suçlaması ile verilen 10 yıllık hapis cezası ise Yargıtay’a taşındı.

İstanbul Bilişim hakkında iflas kararı verildi.

İstanbul Bilişim’in Temmuz ayında konkordato ilan etmesinden sonra, Ekim ayında mahkeme kararı açıklandı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddetti ve iflasına karar verdi.

Bu karar sonrası, şirketin mağdurlarının da haklarını alabilmek için şirkete haciz davası açabilmelerinin önündeki engel kalkmış oldu ve İstanbul Bilişim battı mı sorusu da cevap bulmuş oldu.. Tüketiciler, iflas kararından önce tedbir kararı nedeniyle şirket hakkında haciz davası açamıyorlardı.

Konkordato komiser heyeti raporu, paravan şirket organizasyonunun detaylarını ortaya çıkardı.

İflas kararı sonrası, konkordato komiser heyeti raporu, paravan şirket organizasyonuna dair pek çok detayı ortaya çıkardı. İstanbul Bilişim’in pek çok farklı kişinin hesabına türlü yollarla gerçekleştirdiği para transferlerini ortaya koyan raporda, şirketin CEO’su Önder Yeşiloba’nın eşine 1 milyon 172 bin, kardeşine 10 milyon, annesine ise 650 bin TL para transferi gerçekleştirdiği bilgisi de yer aldı.

Paravan şirketlere dair bir diğer dikkat çeken bilgi ise konkordato komiser heyeti raporu yazılmadan yalnızca 4 gün önce, dava süreci devam ederken de bir paravan şirket kurulmuş olması oldu. Paravan şirketler ve para transferleri hakkında raporla birlikte ortaya çıkan detaylara buradaki haberimizden de ulaşabilirsiniz.