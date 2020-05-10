PlayStation Store, Çin'de Geçici Olarak Askıya Alındı

Çin anakarasında, PlayStation’ın çevrimiçi mağazası olan PlayStation Store’un (PSN) geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Servisin neden askıya alındığı ve ne zaman tekrar işlevsel hale geleceği ise belli değil.

PlayStation Store, Çin anakarasında askıya alınmış durumda şu an için neden böyle bir şey yapıldığı bilinmiyor. PS Store’un askıya alındığı haberleri ise Çin’deki video oyun pazarını kapsayan Niko Partners’ın kıdemli analisti Daniel Ahmad’dan geldi.

Daniel Ahmad, resmi Twitter hesabından attığı bir tweette, bu geçici askıya alınma işleminin sebebinin, Çin’in mikro blog sitesi olan Weibo’daki gizli kapaklı bazı şeylerden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etti. Ahmad, sadece askıya alınmasının sebebi değil aynı zamanda normal işlevlerine ne zaman geri döneceğinin de belli olmadığını dile getirdi.

PlayStation Store Ağı’nın askıya alınmasının sebebi Xbox kullanıcıları mı?

(PlayStation Store [PSN], Çin anakarasında 7 Mayıs’tan 10 Mayıs’a kadar geçici olarak askıya alındı. Servisin kaldığı yerden ne zaman ya da hangi tarihte devam edebileceği belirtilmedi. Resmi sebep olarak güvenlik güncelleştirmelerinin uygulanması dendi. Ancak bunun ne anlama geldiği net olarak belli değil.)

Daha sonra attığı tweete bir yenisini daha ekleyen Ahmad, “Bunu paylaşmamın tek sebebi, şaka yapmıyorum, bir Xbox hayranının Weibo’da yaptığı paylaşımda, denizaşırı servislere kolayca erişilebilirlik sağlayan gizli elementler olduğu konusunda otoritelere şikâyette bulunduklarını iddia etmesi oldu. Hemen sonrasında askıya alındı. Neler olacağını göreceğiz” dedi.

Tabii bu tür bir durumda akla ilk olarak Çinli oyuncuların büyük bir sorun yaşayacağı geliyor. Ancak birçok kullanıcı, Ahmad’ın tweetine attığı yorumlarda Çinli oyuncuların çoğunluğunun oyunlarını Hong Kong mağazası üzerinden satın aldıklarını ya da fiziksel kopyalar aldıklarını söyledi.

Daha önce içerdiği siyasi içerik sebebiyle Steam’de yer alan bir oyunun ülkesindeki erişimini engelleyen Çin’in, PlayStation Store’u askıya almasıyla ilgili bilinenler şimdilik sadece bunlar. Yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.