PlayStation ücretsiz yaptığı oyunlara bir yenisini daha ekledi ancak bu sefer sadece Alman PlayStation Store'da ücretsiz hale getirildi. Bizler de Alman PSN hesabı açarak oyuna ücretsiz sahip olmanızı sağlayan aşamaları haberimizde belirttik.

Konsollarda oyun oynamak birçok kişinin en büyük eğlencesi diyebiliriz. Durum bu şekilde olunca da konsol kullanıcılarına özel indirimler ve fırsatlar sunulması oyun severleri daha çok ekrana bağlıyor. Bu yüzden de PlayStation gibi şirketler sık sık bazı oyunları ücretsiz hale getirerek kullanıcılarını mutlu ediyor.

PlayStation, kendi özel yapım oyunlarından birini daha ücretsiz yaptı. Şu anda ücretsiz olan Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection oyunlarına ek olarak, SIE Japan Studio oyunu Knack 2 de oynanması ücretsiz hale getirildi. Ancak bu oyun bahsettiğimiz diğer 2 oyuna göre daha fazla indirme aşaması gerektiriyor. Knack 2 şu anda Almanya PlayStation Store'da satın alımı ücretsiz, bu da demek oluyor ki oyuna ulaşabilmek için Alman PSN hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Alman PSN hesabı nasıl açılır:

Yeni bir kullanıcı oluşturun. Yeni bir PSN profili oluşturun Bölge seçme işlemine kadar verilen talimatları uygulayın. Bölge seçimine geldiğinizde Almanya'yı yani 'Deutschland' yazanı seçin ve talimatları uygulamaya devam edin. Bir kasaba ve il girmeniz istendiği zaman, Alman kasabası ve Alman illerinden birini ekleyin. '49536' posta kodunu kullanın. E-posta adresi girmeniz istendiği zaman başka bir PSN hesabınızla bağlantısı olmayan herhangi bir e-posta girin. Birincil PS4'ünüz olup olmadığı sorulunca birincil olduğunu seçin. Bu hesaba bir kez giriş yaparak PlayStation Store'a girin ve oyunu indirin.

Hepsi çok basit adımlar olan bu 10 adımı eksiksik uygularsanız, Knack 2 oyununa ücretsiz olarak sahip olmuş olursunuz. Bir kere bu adımları takip ettikten sonra diğer hesabınıza geçseniz bile oyun orada da bulunacaktır çünkü konsolunuz birincil PS4'ünüz olarak seçilmiş durumda. Eğer bu oyunu Alman Playstation kullanıcıları gibi ücretsiz oynamak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü bu teklif çok uzun süreli olmayabilir.