PlayStation Store'da Mart Ayının En Çok İndirilenleri

PlayStation Store'da geçtiğimiz ay en çok indirilen oyunların listesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda adını çokça duyduğumuz Division 2 ve Sekiro: Shadows Die Twice, liste başlarını süslüyor.
İçinde bulunduğumuz dönemin oyun dünyası için fazlasıyla verimli geçtiğini göz önüne alırsak aşağıdaki listeler haftalar içinde değişikliklere maruz kalabilir. Mart 2019'un en çok indirilen oyunlarına aşağıdaki listelerden göz atabilirsiniz.
Ücretsiz Oyunlar
- 1. Apex Legends
- 2. Fortnite
- 3. Pro Evolution Soccer 2019 Lite
- 4. Warface
- 5. Dissidia Final Fantasy NT Free Edition
- 6. Realm Royale
- 7. Brawlhalla
- 8. H1Z1: Battle Royale
- 9. Warframe
- 10. 3on3 FreeStyle
PlayStation 4 Oyunları (Ücretli Oyunlar)
- 1. Tom Clancy’s The Division 2
- 2. MLB The Show 19
- 3. Sekiro: Shadows Die Twice
- 4. Devil May Cry 5
- 5. Grand Theft Auto V
- 6. NBA 2K19
- 7. Minecraft: PlayStation 4 Edition
- 8. Far Cry New Dawn
- 9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- 10. FIFA 19
PlayStation VR Oyunları
- 1. Beat Saber
- 2. Job Simulator
- 3. Superhot VR
- 4. Arizona Sunshine
- 5. PlayStation VR Worlds
- 6. Gun Club VR
- 7. Until Dawn: Rush of Blood
- 8. Surgeon Simulator: Experience Reality
- 9. Astro Bot Rescue Mission
- 10. Borderlands 2 VR
PlayStation Vita Oyunları
- 1. Jak and Daxter Collection
- 2. Trillion: God of Destruction
- 3. Mary Skelter: Nightmares
- 4. God of War: Collection PS Vita
- 5. Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita
- 6. Persona 4 Golden
- 7. Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls
- 8. Minecraft: PlayStation Vita Edition
- 9. Cosmic Star Heroine
- 10. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – HD Edition PS Vita
İlk oyunuyla birçok eleştiriye maruz kalan Division, ikinci oyunuyla şimdilik satış lideri olarak listede yerini koruyor. Ücretsiz olan oyunlar arasında da Fortnite ve Apex Legends'ın rekabeti sürüyor. İki battle royale devinin rekabetinin ileride nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.