PlayStation Store'da Mart Ayının En Çok İndirilenleri

Sony'nin göz bebeği PlayStation'ın Mart ayında en çok tercih edilen oyunlarını sizler için derledik. Liste, yeni çıkan oyunları içermesiyle birlikte uzun süredir yerini korumaya çalışan oyunları da barındırıyor.

PlayStation Store'da geçtiğimiz ay en çok indirilen oyunların listesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftalarda adını çokça duyduğumuz Division 2 ve Sekiro: Shadows Die Twice, liste başlarını süslüyor.

İçinde bulunduğumuz dönemin oyun dünyası için fazlasıyla verimli geçtiğini göz önüne alırsak aşağıdaki listeler haftalar içinde değişikliklere maruz kalabilir. Mart 2019'un en çok indirilen oyunlarına aşağıdaki listelerden göz atabilirsiniz.

Ücretsiz Oyunlar

1. Apex Legends

Apex Legends 2. Fortnite

Fortnite 3. Pro Evolution Soccer 2019 Lite

Pro Evolution Soccer 2019 Lite 4. Warface

Warface 5. Dissidia Final Fantasy NT Free Edition

Dissidia Final Fantasy NT Free Edition 6. Realm Royale

Realm Royale 7. Brawlhalla

Brawlhalla 8. H1Z1: Battle Royale

H1Z1: Battle Royale 9. Warframe

Warframe 10. 3on3 FreeStyle

PlayStation 4 Oyunları (Ücretli Oyunlar)

1. Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 2. MLB The Show 19

MLB The Show 19 3. Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice 4. Devil May Cry 5

Devil May Cry 5 5. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V 6. NBA 2K19

NBA 2K19 7. Minecraft: PlayStation 4 Edition

Minecraft: PlayStation 4 Edition 8. Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn 9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 10. FIFA 19

PlayStation VR Oyunları

1. Beat Saber

Beat Saber 2. Job Simulator

Job Simulator 3. Superhot VR

Superhot VR 4. Arizona Sunshine

Arizona Sunshine 5. PlayStation VR Worlds

PlayStation VR Worlds 6. Gun Club VR

Gun Club VR 7. Until Dawn: Rush of Blood

Until Dawn: Rush of Blood 8. Surgeon Simulator: Experience Reality

Surgeon Simulator: Experience Reality 9. Astro Bot Rescue Mission

Astro Bot Rescue Mission 10. Borderlands 2 VR

PlayStation Vita Oyunları

1. Jak and Daxter Collection

Jak and Daxter Collection 2. Trillion: God of Destruction

Trillion: God of Destruction 3. Mary Skelter: Nightmares

Mary Skelter: Nightmares 4. God of War: Collection PS Vita

God of War: Collection PS Vita 5. Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita

Metal Gear Solid 3: Snake Eater – HD Edition PS Vita 6. Persona 4 Golden

Persona 4 Golden 7. Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls

Superdimension Neptune VS Sega Hard Girls 8. Minecraft: PlayStation Vita Edition

Minecraft: PlayStation Vita Edition 9. Cosmic Star Heroine

Cosmic Star Heroine 10. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – HD Edition PS Vita

İlk oyunuyla birçok eleştiriye maruz kalan Division, ikinci oyunuyla şimdilik satış lideri olarak listede yerini koruyor. Ücretsiz olan oyunlar arasında da Fortnite ve Apex Legends'ın rekabeti sürüyor. İki battle royale devinin rekabetinin ileride nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz.