Playstore, En Popüler Yerli PC Oyunlarını %50 İndirimle Sunu

Türk Telekom, Playstore aracılığıyla önemli yerli yapımlarda %58'e varan indirimler yaptı. Sömestr tatiline özel indirimler, 6 gün daha sürecek.

Playstore'un oyunculara özel kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Sömestr tatiline özel kampanyasında son 6 güne girilirken, Türk yapımı oyunlarda da büyük bir kampanya yapıldı.

Liste oldukça kabarık. Özellikle hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük bir hayran kitlesi bulunan Mount & Blade serisinin iki oyunu, koleksiyoner sürümü ve son dönem Türk yapımı oyunlar arasında en başarılılarından biri olan No70: Eye of Basir, listede en çok dikkat çeken oyunlar olarak göze çarpıyorlar.

Toplam 6 gün daha sürecek olan kampanyada, Türk Telekom abonelerinin evde internet faturasına 12 taksit imkanı ile satın alabilme imkanı da bulunuyor. Buna karşın mobil ödeme ya da kredi kartı seçenekleri ile de alım yapabiliyorsunuz. İndirim için son tarih ise sömestr tatilinin son bulacağı 4 Şubat.

Oyunları incelemek ve satın almak isteyenler buraya tıklayabilirler.