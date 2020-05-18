POCO, geçtiğimiz günlerde F2 Pro'yu tanıtarak gündeme gelmişti. Şirket, şimdi de yeni kablosuz kulaklığını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kulaklığın ilginç yanı isminin anketle belirlenmesi olacak.

Günümüzde kablosuz kulaklıklar, kulaklık endüstrisinin önemli bir parçası hâline geldi. Birçok şirket, sektöre ayak uydurmak amacıyla kablosuz kulaklık üretimine geçmiş durumda. Şimdi de bu şirketlerin arasına POCO eklendi. Geçtiğimiz hafta yapılan lansmanda POCO F2 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi de kablosuz kulaklık çıkarmaya karar verdi.

POCO Hindistan Genel Müdürü C. Manmohan, geçtiğimiz ay henüz yapım aşamasında olduğu bilinen kulaklık hakkında konuştu. Manmohan, bahsi geçen kulaklığın yapımında ilerlendiğini belirtti. Ayrıca şirket, kulaklığın ismi konusunda ilginç bir hamle yaptı. POCO, Twitter hesabındaki anketin sonucuna göre kulaklığın ismine karar verecek.

Kulaklığın ismi anketle belirlenecek:

C. Manmohan, Twitter üzerinden açtığı ankete "Selam POCO hayranları, birkaç gün önce sizlere hangi ürünü getirmeliyiz diye sorduk ve sizler de kablosuz kulaklığı seçtiniz. Kulaklığın gerçek olmasına bir adım daha yakın olduğumuzu belirtmekten mutluluk duyarız. Bizlere isim seçme konusunda yardım etmenizi istiyoruz. Oylayın ve kulaklığa adını verelim" notunu düştü.

POCO, bu hamlesiyle birçok teknoloji tutkununu memnun etmeyi başardı. Kulaklık için 4 isim sunan POCO'nun anketi hâlâ devam ediyor. Kulaklık anketinde bulunan isimlerse şöyle;

POCO Move Buds

POCO Klip Buds

POCO Pop Buds

POCO Funkz

Şu anda POCO Pop Buds, oyların %40,1'ini toplayarak önde giden isim ancak anket henüz devam ettiği için kazanan her an değişebilir. Ankete katılmak istiyorsanız bahsi geçen tweete buradan ulaşabilirsiniz.

Pop Buds'ı, %28,5 ile Funkz takip ediyor. Kazanabilecek ismin sürekli değiştiği bu ankete şu anda katılan kişi sayısı 15 bini geçmiş durumda ve bu sayı sürekli artmaya devam ediyor. Henüz bu kulaklığın çıkış tarihiyle bir açıklama yapılmış değil ancak kulaklıkların önce Hindistan'da daha sonra da dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.