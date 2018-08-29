Xiaomi'nin Pocophone markalı akıllı telefonlar için geliştirdiği Poco için MIUI arayüzü, Poco Launcher uygulaması ile tüm Android akıllı telefonlara geliyor.

Xiaomi, amiral gemilerine servet ödemek istemeyenler için Pocophone F1’i kısa süre önce tanıttı. Gerek donanımı ile, gerekse fiyatı ile Pocophone F1, global akıllı telefon pazarında en çok tercih edilecek akıllı telefon modellerinden biri olacağını gösterdi. Üstelik Xiaomi, Pocophone F1’i 65 farklı ülkede satışa sunacak.

Pocophone, Xiaomi’ye ait bir marka olmasına karşın Pocophone F1, standart MIUI arayüzü yerine ‘Poco için MIUI’ adlı özel bir arayüz kullanıyor. Bu arayüzdeki en büyük yenilik ise diğer Xiaomi akıllı telefonlarında olmayan uygulama çekmecesinin Pocophone F1’de bulunması. Dolayısı ile pek çok Xiaomi akıllı telefon kullanıcısı bu arayüzü denemek isteyecektir.

Xiaomi, tüm Android akıllı telefon kullanıcılarının yeni arayüzünü deneyebilmesi için Poco için Xiaomi arayüzünü Poco Launcher adı ile Play Store’da yayınladı. Bu sayede aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Poco Launcher’ı telefonunuza indirebilir, en yeni Xiaomi arayüzünü yakından deneyimleyebilirsiniz.