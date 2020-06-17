POCO M2 Pro, Hindistan'da BIS Sertifikası Aldı

Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürüleceği düşünülen POCO M2 Pro, Hindistan’ın BIS sertifika kurumunun sitesinde ortaya çıktı. Bu ay başında cihazla ilgili bir tanıtım videosu da paylaşılmıştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin alt markası olan POCO’nun önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin elinden çıkacak olan bu yeni modelinse POCO M2 Pro olacağı düşünülüyor.

POCO M2 Pro modeliyle ilgili daha önce çeşitli bilgiler ortaya çıkmıştı ki biz de geçtiğimiz günlerde sizlere bunlardan bir tanesini aktarmıştık. İşte daha önce Xiaomi’nin resmi internet sitesinde ortaya çıkan bu model, aynı model numarasıyla BIS sertifika kurumunun sitesinde yer aldı.

POCO M2 Pro:

BIS sitesinde listelenin cihazın model numarası, daha önce Xiaomi’nin internet sitesinde ortaya çıkan model numarasıyla aynı olarak M2003J6CI şeklinde görüldü. Ayrıca o dönemde cihazın kod adı olan ‘gram’ da donanımında ve Redmi Note 9 Pro’nun çekirdek kaynak kodunda ortaya çıkmıştı.

Tüm bunlardan ötürü cihazın, gücünü Snapdragon 720G’den alan Redmi Note 9 Pro’nun bir varyantı olduğu düşünülmüştü. Ardından cihazın Redmi Note 9 Pro modelleriyle Wi-Fi ve Bluetooth listelemelerinde ortaya çıkması bu düşünceyi daha da güçlendirmişti.

Aradan geçen bir aylık süre sonunda POCO M2 Pro, bu sefer de Hindistan’ın BIS sertifika veritabanında ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme, cihazın çıkış tarihinin de bir hayli yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca bu ayın başlarında POCO Hindistan Twitter hesabından da bir tanıtım videosu paylaşılmıştı.

Tüm bu gelişmelere ve ortaya çıkan bilgilere rağmen telefonun donanım özellikleri hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlı. Telefonun fiyatının 260 dolardan daha düşük olacağı ve çekirdek kaynak kodu, model numarası gibi sebeplerle Redmi Note 9 serisiyle bağlantılı olacağı düşünülüyor.