POCO M2 Pro, Xiaomi'nin Resmi Sitesinde Ortaya Çıktı

POCO'nun yeni akıllı telefonu M2 Pro, Xiaomi Hindistan'ın web sitesinde göründü. M serisinin yeni üyesi, tasarımı Redmi Note 9 Pro'ya benzeyen ancak POCO X2 ile aynı özellikleri sunan bir telefon olabilir.

POCO'nun yakında Redmi K30 Pro'nun küresel pazarlar için yeniden adlandırılmış versiyonu olan POCO F2 Pro'yu tanıtacağı konuşuluyor. Bugün, POCO'nun M serisi için yeni akıllı telefonu olan POCO M2 Pro da Xiaomi Hindistan web sitesinde ortaya çıktı.

POCO M2 Pro, Xiaomi'nin sitesinde M2003J6CI model numarasıyla göründü. Cihaz, bu yılın başlarında Hindistan'da tanıtılan POCO X2'nin daha ucuz bir versiyonu olabilir. Diğer yandan POCO M2 Pro Hindistan'da M2003J6B1I model numarasıyla satılan Redmi Note 9 Pro'ya benzer bir tasarımla ancak farklı özelliklerle de gelebilir.

POCO M2 Pro, Redmi Note 9 Pro görünümlü POCO X2 olabilir

Redmi Note 9 Pro, geçtiğimiz hafta küresel pazarlar için tanıtıldı. Ancak POCO M2 Pro, Redmi Note 9 Pro serisinden daha farklı nitelikler sunmak için POCO X2'ye benzer özelliklerle gelebilir.

Şirket, POCO F2'nin Redmi K30 Pro'dan farklı bir akıllı telefon olduğunu kesin olarak doğrulamıştı. Xiaomi'nin yakında Hindistan'da Redmi K30 Pro'yu da piyasaya sürmesi bekleniyor. Son zamanlarda EEC ve TKDN sertifikası ortaya çıkan POCO M2004J11G modeli de POCO F2 olabilir.

POCO M2 Pro hakkında tüm detaylar şu anda perde arkasında. Ancak telefonun Xiaomi web sitesinde görünmesi, varlığının en somut kanıtı ve yakında hakkında daha fazlasını öğrenebiliriz.