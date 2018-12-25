Xiaomi, kevlar arka paneli sayesinde standart modelden çok daha dayanıklı olan Pocophone F1 Armoured Edition'ın uygun fiyatlı versiyonunu tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dün Twitter’dan duyurduğu gibi Pocophone markalı yeni akıllı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. ‘Yeni’ kelimesi, yeni bir modeli çağrıştırıyor olsa da aslında tanıtılan model, standart Pocophone F1 ile birlikte tanıtılan Pocophone F1 Armoured Edition’ın farklı bellek seçeneklerinden başka bir şey değil.

Orijinal Pocophone F1 Armoured Edition, 8GB RAM kapasitesine ve 256GB dahili depolama alanına sahipti. Bu durum, kevlar kaplı arka paneli ile dayanıklı bir yapıya sahip olan cihazın her bütçeye uygun olmamasına neden oluyordu. Xiaomi, Pocophone F1 Armoured Edition’ı daha uygun bellek seçeneklerini tanıtarak herkesin ulaşabileceği bir cihaz haline getirdi.

Pocophone F1 Armoured Edition Özellikler

Xiaomi Pocophone F1 Özellikler

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

Bellek: 6GB(Yeni)/8GB RAM, /128GB(Yeni)/256GB Depolama

Ekran: 6.18 inç (2246×1080 piksel) Full HD+

Arka Kamera: 12MP, f/1.9 diyafram, Sony IMX363 sensör + 5MP

Ön Kamera: 20MP, ƒ/2.0 diyafram

Batarya: 4000mAh, Quick Charge 3.0

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android Pie güncellemesi alması bekleniyor)

Bağlantı: 4G+ VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olan Pocophone F1 Armoured Edition, vergiler hariç 2.259 TL fiyat etiketine sahipti. 6GB RAM, 128GB depolama alanına sahip yeni versiyon ise 1.807 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu fiyatlara vergiler dahil olmasa da cihazın diğer amiral gemilerine göre oldukça uygun fiyatlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.