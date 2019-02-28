Pokemon GO Benzeri Harry Potter: Wizards Unite Duyuruldu

Pokemon GO'nun büyük başarısı sonrasında benzer yapıya sahip artırılmış gerçeklik oyunları karşımıza çıktı. Bunlardan biri de Harry Potter: Wizards Unite olacak.

Pokemon GO her ne kadar alınan kararlar ve yavaş gelişen oynanış ile oyuncuları çabuk bıktırsa da halen büyük bir kitle tarafından oynanıyor. Warner Bros ve Niantic'de bu başarıyı devam ettirecek bambaşka bir sinematik evren buldu: Harry Potter.

Geçtiğimiz kasım ayında duyurulan ve o günden beri haber alamadığımız Harry Potter: Wizards Unite ile ilgili önemli gelişmeler var.

Öncelikle tam bir tarih verilmemiş olsa da oyunun bu yaz aylarında piyasada olacağı resmen onaylandı. Bu periyodun seçilmesinin en önemli sebebi ise 5G teknolojisinin nimetlerinden faydalanmak ve daha keyifli bir oyun deneyimi sunmak. Bununla birlikte oyunda kullanılan artırılmış gerçeklik teknolojisinin Pokemon GO'da olduğu gibi öylesine bir özellik olmayacağı ve daha keyifli bir oynanış sunacağı belirtiliyor.

Eğer oyun sizin de ilginizi çektiyse buraya tıklayarak web sitesini inceleyebilir ve beta süreçlerine katılmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.