Pokémon Sleep'in Bazı Detayları Ortaya Çıktı

2016 yılında piyasa sürülen artırılmış gerçeklik tabanlı Pokemon GO'nun ardından Pokemon Company, oyunu bir adım ileriye taşımak adına hem Pokemon oyununu hem de uyku takibini bir araya getirecekleri yeni uygulama Pokemon Sleep'i 2019 yılında tanıtmıştı. Bugünlerde Pokemon Sleep hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Gelin bu detaylara hep beraber bir göz atalım.

The Pokemon Company'nin 2016 yılında Niantic iş birliğiyle Pokemon deneyimini arttırılmış gerçeklik ile akıllı telefon kullanıcılarıyla buluşturmasının ardından şirket, Pokemon oyununu ve konseptini farklı bir aşamaya taşımak adına 2019 yılında Pokemon Sleep uygulamasını duyurmuştu. Uykuyu eğlenceye çevirme mantığıyla geliştirilen bu uygulama hakkında bir süredir yeni gelişme ortaya çıkmamıştı.

Hem iOS hem de Android'e geleceği doğrulanan Pokemon Sleep'in geliştiriciliğini bu sefer Pokemon GO geliştiricisi olan Niantic ile birlikte Select Button üstleniyor. Ne tam olarak oyun ne de tam olarak uyku takip uygulaması olarak tanımlanabilen bu yeni Pokemon uygulaması, The Pokemon Company tarafından "Pokemon Sleep'te kullanıcıların uyuduğu ve uyandığı zaman, oyunu etkileyecek ve oyun, bu sayede uykuyu bir eğlenceye dönüştürecek" şeklinde açıklanıyor. Bu bağlamda Pokemon Sleep, her iki öğeyi de içerisinde barındırmayı planlıyor.

Pokemon Sleep hakkında bilinenler:

Ortaya çıkan bilgilere göre Pokemon Sleep'in Pokemon GO gibi tamamıyla bir oyun olmak yerine daha çok uyku takip özelliklerine yoğunlaşan bir uygulama olacağı düşünülüyor. Şirketin yaptığı açıklamaya bakacak olursak Pokemon Sleep'in konsepti şu şekilde tahmin edilebilir: Pokemon Sleep, oyuncuların uyuduğu vakitleri takip ederek oyuncuların uyku hedeflerini ne kadar tamamlayabildiklerine bakacak ve bu hedefler tamamlanabilirse oyuncular, oyunda belirli ödüller veya tamamlanamazsa oyunda belirli cezalar alacak.

Ayrıca Pokemon Sleep ile beraber Pokemon GO Plus cihazının da yeni bir sürümü gelecek. Pokemon GO Plus'a yeni gelecek olan sürümle oyuncular, normalde Pokemon GO oyunu için kullandıkları Pokemon GO Plus cihazını Pokemon Sleep'in uyku verilerini toplaması için kullanabilecek. Pokemon'un resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamaya göre oyuncular gündüz Pokemon GO Plus'larını normal oyun için kullanabilirken akşamları uyku sırasında yastıklarına yerleştirerek Pokemon Sleep için uyku verilerini toplayabilecek. Pokemon Sleep'in ne zaman çıkacağıysa henüz belli değil fakat bu sene içerisinde çıkması bekleniyor.