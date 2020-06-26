YouTube, TikTok Benzeri Bir Özellik Test Etmeye Başladı

YouTube, kullanıcıların 15 saniyeyle sınırlı videolar çekip yayınlayabileceği yeni bir özelliği test etmeye başladı. YouTube'un yeni özelliği TikTok'un kısa süreli video formatına fazlasıyla benziyor. YouTube, 15 saniyelik videolar özelliği ile yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok ile rekabet etmek istiyor olabilir.

Dünyanın en büyük video yayın platformu olan YouTube, TikTok benzeri bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. YouTube, testlerine başladığı yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada, mobil kullanıcıların bu özelliği kullanarak 15 saniyeye kadar videolar kaydedip, yayınlayabileceklerini duyurdu. Özellik, kullanıcıların karşısına 'Yeni video oluştur' menüsünde bir seçenek olarak çıkacak.

YouTube’un yeni özelliği, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi, kullanıcılar ekrandaki kayıt düğmesine bastığında kayda başlıyor. Kayıt başladıktan sonra kullanıcı, isterse ekrana bir kez dokunarak kaydı durdurup tekrar başlatabiliyor. YouTube, ayrı ayrı çekilen klipleri otomatik olarak birleştiriyor.

15 saniyelik videolar özelliğinde filtre ve efekt olup olmayacağı bilinmiyor

Youtube, TikTok benzeri yeni özelliği hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yeni özelliğin video hızını değiştirme, filtreler, efektler ve videolara müzik ekleme gibi özellikler getirip getirmeyeceği henüz belli değil.

YouTube, farklı bir platformdaki özelliği ilk kez kendi platformuna eklemiyor. YouTube, 2017 yılında Instagram’ın Hikayeler özelliğinin bir benzerini de kendi bünyesine eklemişti. Bununla birlikte 15 saniyelik videolar özelliğinin Hikayeler'e kıyasla YouTube'a daha çok uyacak bir özellik olduğu söylenebilir.

YouTube, yeni özelliği şimdilik küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test ettiklerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada iOS ve Android için yapılan denemenin kısa videolar için yapılan birkaç testten biri olduğu bildirildi.

YouTube’un TikTok’u huzursuz edecek son çalışması, tam da TikTok’un reklam verenler için yeni bir araç duyurduğu sırada geldi. TikTok bugün, uygulamada iş yapmak isteyenler marka ve şirketler için yeni platformu TikTok For Business’ı duyurdu. Bu yeni site, TikTok’ta reklam vermek isteyenlerin şirketin reklam tekliflerini görebileceği ve kampanyalar oluşturabileceği bir platform olarak duyuruldu.