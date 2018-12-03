Polisler, Şoförü Direksiyonda Uyuyan Tesla'yı 11 Km Kovaladı

San Fransisco’da, şoförü seyir halindeyken uyuya kalan bir Tesla Model S, polisleri, bir kaza yapmadan durdurulmadan önce, 11 km boyunca peşine taktı.

Trafik polisleri için, aracında uyuyan şoförler görmek çok da şaşırtıcı değil. Saatte 110 km hızla giden bir aracın şoförünü uyurken görmek ise oldukça şaşırtıcı.

101. otobanda seyir halindeki bir Tesla Model S, bölgede görev yapan trafik polislerinin dikkatini çekti. Saatte 110 km hızla hareket eden aracın şoförü uyuyordu. Muhtemelen, aracın bir noktaya kadar kendi kendini kontrol edebilmesini sağlayan otomatik pilot özelliğini kullanan şoförü durdurmak ve uyandırmak, polisler için epey zor oldu.

Diğer devriye araçlarından yardım isteyen trafik polisleri, Tesla’nın ardında yan yana giderek trafiği yavaşlatırken, bir diğer polis arabası da Tesla’nın önüne geçti. En öndeki araç yavaşladıkça Tesla da yavaşladı. Böylece araç, kaza yapmadan önce durdurulmuş oldu. Bu garip kovalamaca 7 dakika sürdü ve tam 11 kilometre boyunca devam etti.

Aracın sürücüsü ise “Madde etkisinde araç kullanmaktan” dolayı tutuklandı. Aracın otomatik pilotta olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Aracın kendi kendine yavaşlayıp durmuş olması ve uyuyan şoförün 110 kilometre hızla giderken kaza yapmamış olması, aracın otomatik pilotta gittiği varsayımını güçlendiriyor.

Otomatik pilot özelliği, sürücünün bir nebze de olsa aracın kontrolünü elden bırakmasını sağlasa da şoförün uyumasına izin veren bir sistem değil. Şoför direksiyonu tutmak ve zaman zaman aracın verdiği uyarıları göz önüne almak zorunda. Sürücüler bu kontrolleri gerçekleştirmezse araçlar duruyor.

Henüz bir açıklama yapmayan Tesla, olayın bütün ayrıntılarını öğrenmek ve aracın, şoför gerçekten uyuyakalırsa nasıl hareket edeceğini belirlemek isteyecektir.

Kaliforniya'daki ilgili polis departmanından gelen açıklamada bu teknolojilerin harika olduğu belirtilirken, sürücülerin yine de araçları tamamen kontrolleri altında tutmaktan sorumlu oldukları hatırlatıldı.