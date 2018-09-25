  • Porsche'nin 2019 Model 718 Boxster Spyder'ı Görüntülendi

Porsche'nin 2019 Model 718 Boxster Spyder'ı Yolda Görüntülendi

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Porsche'nin, 2019 model spor aracı daha satışa çıkmadan yolda görüntülendi. 718 Boxster Spyder'ın kaydedilen görüntüleri arabanın özellikleriyle ilgili ipuçları sağladı.

Porsche’nin yeni 718 Boxster Spyder spor aracı daha üretime çıkmadan yolda görüntülendi. Kamuflajsız yola çıkan Boxster Spyder’ın Almanya’nın Nürburgring çevresinde çekilen videosu, aracın donanımıyla ilgili iddiaları değerlendirme şansı yarattı.
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Porsche 718 Boxster Spyder’ın 911 GT3’ün 4.0 litre 6 ileri manuel vitesini alacağı söylentileri yayınlanan videonun ardından tekrar konuşulmaya başladı. Duyulan motor sesi yeni Porsche’nin iki tümseğin altında dörtten fazla silindir olduğu düşündürüyor. Eğer Porsche yeni aracında 4.0 litreyi kullandıysa aracın 500 beygire ulaşacağı kesin. 
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Spor aracın arkasında yer alan egzoz ise bu yılın başlarında gördüğümüz Cayman GT4 geliştirme katırı hariç, yoldaki diğer Porsche'lerden biraz daha farklı tasarlanmış. Şu an için Porsche’nin manuel 6 vitesle geleceği ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Yola çıkışıyla üretim aşamasının da tamamlandığı işaretini veren Porsche, 718 Boxster Spyder’ını 2019’da resmi olarak yola çıkartacak. 718 Boxster Spyder'ın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.autoblog.com/2018/06/11/2019-718-porsche-boxster-spyder-spied-with-the-roof-down/#slide-7352041
Etiketler: Porsche 718 Boxster Spyder
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