Porsche, kamuoyu tarafından artan talepler nedeniyle Tesla'ya rakip olarak çıkardığı zarif görünümlü modeli Taycan'ın üretimini artıracağını açıkladı.

2019’un sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan araç için 20 binden fazla insan, 2.800 dolar civarında para ödeyerek rezervasyon yaptı bile. Porshce’nin planlarında normalde Taycan modelinden yılda 20 bin adet üretmek vardı ancak aracın beğenilmesi ve taleplerin artması üzerine Porsche, yıllık üretimi arttıracağını açıkladı.

Porsche’nin satış yetkilisi Detlev von Platen yaptığı açıklamada “Taycan’a karşı çoğalan ilgi, bize müşterilerimizin ve takipçilerimizin ilk elektrikli araba projemiz için en az bizim kadar heyecanlı olduklarını gösteriyor. Biz de bu yüzden üretimi arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Porsche’nin Taycan modeli, Tesla’nın Model S modeliyle yarışacak. Model S, 539 km’lik bir menzile sahip ve 100 kilometre hıza 2,4 saniyede ulaşıyor. Taycan ise 482 km’lik bir menzile sahip olacak ve 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çıkacak.