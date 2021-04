Prens Philip'in Ölümü, The Crown Hayranlarının da Gündeminde

Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayata gözlerini yumuşu, dünya basınının bir numaralı haline geldi. Ancak olayla ilgilenen kesim yalnızca onlar değildi. Netflix'in The Crown isimli orijinal dizisini seyreden kullanıcılar da bu olay üzerine soluğu sosyal medyada aldılar.

Buckingham Sarayı bugün, dünya basınında manşetlere taşınan bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Prens Philip'in hayata vedası tüm dünyada yankı bulurken, 2016 yılında yayınlanmaya başlayan The Crown isimli Netflix dizisinin hayranları, bu olaya biraz daha farklı bir çerçeveden yaklaştılar.

Netflix abonelerinden tam not alan ve yıllar içerisinde 4 sezonu geride bırakan The Crown, II. Elizabeth'in tahta geçtiği ilk dönemleri anlatan, etkileyici bir yapımdı. Elbette II. Elizabeth'in olduğu bir dizide Prens Philip'e de sıklıkla yer veriliyordu. Ancak dizi, Prens Philip'i tabiri caizse "hovarda" olarak göstermişti. Philip'in özellikle de Michael Parker isimli arkadaşıyla yaptıkları ve prenslik unvanını alış süreci, Netflix aboneleri tarafından çok konuşulan olayların başında gelmişti. Ancak yine de dizideki Prens Philip, seyircinin gönlünde taht kurmayı başarmıştı. İşte o bölümleri unutmayan sosyal medya kullanıcıları, Prens Philip'in ölüm haberinin duyurulmasıyla Twitter'a koşarak binlerce paylaşım yaptılar. Biz de o paylaşımlardan bazılarını sizler için derledik.

İşte Twitter'da Prens Phillip'in ölümüyle The Crown'u birleştiren paylaşımlar