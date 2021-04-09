Kraliçe Elizabeth de Hayata Veda Ederse Neler Olur?

Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayata veda etti. Hem kraliyet ailesini hem de tüm Birleşik Krallık'ı büyük bir yas dönemi beklerken, çok daha uzun sürecek ve ülkeyi milyarlarca pound zarara uğratacak II. Elizabeth'in ölümünde neler yaşanacağını anlattık.

İngiltere, uzun bir süreden sonra bugün ilk defa kraliyet için yas tutuyor. 69 yıldır hüküm süren Kraliçe II. Elizabeth’in eşi, Prens Philips uzun süredir dinlenmeye çekildiği Windsor Kalesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Eşinin ölümünün ardından II. Elizabeth’i 8 gün sürecek bir yas dönemi bekliyor. Bu süre zarfında kraliçe kraliyetle ilgili hiçbir konu hakkında bilgilendirilmeyecek, 8 gün boyunca eşinin yasını tutabilmesi için izin verilecek. Sadece kraliçenin eşinin öldüğü zamanda bile bu kadar prosedür uygulanıyorken, Kraliçe II. Elizabeth öldüğü zaman İngiltere’yi ve dolayısıyla tüm dünyayı neler bekliyor, hiç düşündünüz mü? II. Elizabeth öldükten sonra İngiltere’yi milyarlarca pound zarara uğratacak ve günlerce sürecek yas döneminde neler olacak, sizler için anlattık.

Londra Köprüsü Operasyonu devreye girecek

Kraliyetin hala önemli bir rol oynadığı ülkelerde, tüm ülkeyi etkileyecek durumlar için özel bir kod adı bulunmaktadır. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünde kullanılacak kodun adı da Londra Köprüsü Operasyonu’dur.

II. Elizabeth öldükten sonra ilk olarak kraliçenin özel sekreteri Edward Young, Birleşik Krallık Başbakanı'na bir haber gönderececk ve “Londra Köprüsü yıkıldı” mesajını iletecek. Daha sonrasında İskoçya, Kuzey İrlanda ve Saint Adaları gibi kraliçenin hüküm sürdüğü 15 ülkeye ve sembolik olarak liderlik ettiği, İngiliz Milletler Topluluğu'na ait 36 ülkeye gizli bir hat üzerinden haber verilerek Londra Köprüsü Operasyonu’nun başladığı bildirilecektir.

Veliaht Prens Charles, kraliçenin öldüğü gün kral unvanını alacak

II. Elizabeth’in oğlu, tahta en yakın isim olan Prens Charles, kral olarak tahta geçecek ve aynı gün içerisinde annesinin ölümüne yas tutmasına izin verilmeden, halka bir konuşma yapmak zorunda kalacak.

Prens Charles, konuşmasının ardından Birleşik Krallık’ta bulunan Londra, Cardiff, Edinburgh ve Belfast’te bulunan devlet görevlilerini ziyaret ederek kısa toplantılar gerçekleştirecek.

BBC, normal yayın yapmayı durduracak

İngiltere Kraliyeti’ne ait yayın kuruluşu BBC, bir süreliğine normal yayın akışını durduracak ve sadece kraliçenin ölümü ile ilgili haberlere yer verecek. BBC’nin beyaz olan amblemi ise yas süresi boyunca siyaha bürünecek.

Sadece BBC değil, neredeyse bütün İngiliz yayın kuruluşlarının yas süresine saygı duyması bekleniyor. Bu süre zarfında televizyonda eğlenceye yönelik hiçbir yayın yapılmayacak ve II. Elizabeth’in cenazesi hakkındaki tüm detaylar, kesintisiz bir şekilde halk ile paylaşılacak. Haber olmadığı durumlarda ise II. Elizabeth’in anısına, kraliçe hakkında daha önce çekilen belgeseller paylaşılacak.

Borsa da dahil olmak üzere tüm faaliyetler durdurulacak

İngiltere’yi bekleyen en kötü şeylerden birisi de en az bir gün boyunca ülke genelinde tüm borsanın, mağaza ve işletmelerin kapatılması olacaktır. Tüm piyasaların durdurulması yüzünden ülkenin milyarlarca pound zarara girmesi bekleniyor. Ayrıca Londra Köprüsü Operasyonu'nun bittiği gün ve Prens Charles'ın taç giyme töreninde yukarıda saydığımız tüm yerler ulusal tatil sebebiyle bir kez daha kapanmak zorunda kalacak.

Kraliçenin tabutu, 2 hafta boyunca farklı yerlere taşınacak

II. Elizabeth’in tabutu ilk önce Buckingham Sarayı’na getirilerek burada dört gün boyunca bekletilecek, bu süre zarfında kimsenin tabutun yanına yaklaşmasına izin verilmeyecek. 4 gün sonra tabut Westminster Sarayı’na taşınacak ve burada da sadece kraliyet soyundan gelenler tabutu ziyaret edebilecek.

Tüm kraliyet ailesi ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Westminster Sarayı’nın kapıları tüm halk için açılacak ve kraliçenin yasını tutmak isteyenler saraya gelip kraliçenin tabutunu görebilecekler. Tüm halk için açılacak derken öyle aklınıza herkesin elini kolunu sallayarak girebildiği bir senaryo gelmesin. II. Elizabeth’in cenazesi için İngiltere’nin bugüne kadar görmediği bir güvenlik önlemi alınacağı, şehrin en küçük noktalarına bile silahlı askerlerin yerleştirileceği söyleniyor.

Cenaze töreninin, kraliçenin ölümünden 10 - 12 gün sonra tamamlanması bekleniyor. Cenaze gününde sabah saat 11.00'da Big Ben’in çanları Kraliçe II. Elizabeth için çalacak ve tüm Birleşik Krallık sessizliğe bürünecek. Ardından, kraliçenin bedeni babasının da yattığı yer olan St. George Kilisesi'ne götürülerek Londra Köprüsü Operasyonu tamamlanmış olacak.

İngiliz Sterlini banknotları üzerinden II. Elizabeth’in fotoğrafı silinecek

II. Elizabeth’in öldüğü gün, tacı devralacak kişinin fotoğrafları İngiliz Sterlinleri üzerinde sergilenmeye başlanacak. Şu anda taca en yakın kişi Prens Charles olduğu için yeni basılacak tüm banknotların üzerinde Charles’ın fotoğrafı olacak, II. Elizabeth’in yer aldığı banknotlar da yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak. Aynı prosedür pasaportlar, polis ve ordu üniformaları ve mektup damgaları için de geçerli olacak.

İngiltere’yi ihtişamlı bir taç giyme töreni bekliyor

Prens Charles, II. Elizabeth’in ölümünden hemen sonra kral unvanıyla göreve geçecek ancak taç giyme töreninin gerçekleşmesi için en az 1 yıl beklemesi gerekiyor. Kraliyetin düğün, kutlama ve cenaze gibi etkinliklerde büyük paralar harcadığı zaten bilinen bir gerçek ancak 50 yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşecek taç giyme töreni için kraliyetin büyük bir servet harcaması bekleniyor.