Bir süre önce belirli ülkelerde hükümet çalışanlarının TikTok kullanması yasaklanmıştı. Devlete bağlı bir üniversitede görev alan bir grup profesör ise, bu karar nedeniyle Teksas’a dava açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda son dönemin en popüler platformlarından biri olan TikTok, güvenlik endişeleri nedeniyle pek çok ülkede devlet çalışanları için yasaklı hale geldi.

Kanada, ABD, Hindistan ve Avrupa ülkeleri gibi birçok ülke bu kararı uygulamaya koydu. Ancak TikTok kullanamayan bir grup profesör, daha fazla dayanamadı.

Profesörler, TikTok yasağının araştırmalarını baltaladığını söylüyor

Bir grup üniversite profesörü, TikTok'u kamu üniversitesi bilgisayarlarında ve telefonlarında yasakladığı için Teksas'a dava açmaya hazırlanıyor. Profesörler, bunun öğrencilerin öğrenmesini ve dünyanın en popüler uygulamalarından birini araştırma yeteneklerini engellediğini söylüyor.

Columbia Üniversitesi Knight First Amendment Enstitüsü, davayı Teksaslı profesörlerin üyesi olduğu akademik araştırma grubu Bağımsız Teknoloji Araştırmaları Koalisyonu adına açtı.

Profesörler arasında, gençlerin sosyal medyayı ifade ve siyasi örgütlenme için nasıl kullandıklarını araştıran ve öğreten Kuzey Teksas Üniversitesi Medya Sanatları Bölümü Doçenti Jacqueline Vickery de yer alıyor.

Vickery, araştırmalarının aksadığını ve öğrencilerin öğrenme ve araştırma becerisinin baltalandığını öne sürüyor.