TÜİK, "İstatistiklerle Gençlik" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırma kapsamında genç nüfusla ilgili önemli veriler sağlanmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Gençlik" isimli araştırmasına ilişkin sonuçlarını paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında yapılan çalışma, Türkiye'deki genç nüfusla ilgili önemli veriler sağlıyor.

TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de 15-24 yaş grubu arasında olan 12 milyon 872 bin 39 kişi bulunuyor. Buna göre genç nüfusun tüm nüfusa oranı, yüzde 15,1 olarak kayıtlara geçmiş oldu. Ayrıca genç nüfusun yüzde 30,3'lük bölümü de 15-17 yaş aralığındaydı. Gençlerin yüzde 51,3'ü erkeklerden, yüzde 48,7'si ise kadınlardan oluştu. Bugün 15 yaşında olan bireyler için beklenen yaşam süresi ise 63,5 yıl olarak tahmin edildi.

Genç nüfusun en yüksek olduğu il: Hakkâri

Yapılan araştırma, genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Hakkâri olduğunu gözler önüne serdi. Bunu Şırnak, Siirt, Bayburt ve Ağrı takip etti. Öte yandan; genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise Balıkesir olarak kayıtlara geçti. Muğla, Ordu, Kırklareli ve Giresun da genç nüfus oranının düşük olduğu iller arasında yer aldı.

Gençlerin yüzde 22,5'i ne okuyor ne çalışıyor!

TÜİK'in araştırmasına göre 15-24 yaş aralığında olan gençlerin yüzde 22,5'lik bölümü ne okuyor ne de çalışıyor. Burada kadınlar için önemli bir veri var. Öyle ki genç kadınların yüzde 29,8'lik bölümü, ne okuyor ne de çalışıyor. Gençler arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Çalışan genç nüfusa baktığımızda ise bunların yüzde 55,3 gibi ciddi bir bölümünün hizmet sektöründe yer aldıkları tespit edildi. Hizmet sektörünü, yüzde 31,1 ile sanayi sektörü takip etti. Araştırmaya göre işinden memnun olan gençlerin oranı ise yüzde 75,2.

Sağlıklı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 86,8

Yapılan araştırma kapsamında genç nüfusun yüzde 86,8 gibi ciddi bir bölümü, mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu söyledi. Mevcut sağlık durumundan memnun olma oranı, erkeklerde yüzde 89,1, kadınlarda ise yüzde 84,4 olarak kayıtlara geçti. Ancak genç nüfusta obezite oranının yükseldiği gerçeğini de söyleyelim. Genç nüfusun obezite oranı, 2022 yılı verilerine göre yüzde 5 olarak kayıtlara geçti.

Gençlerin sadece yüzde 54'ü mutlu

TÜİK'in verilerine göre genç nüfusun yüzde 54'ü, kendini mutlu olarak nitelendiriyor. Gençlerin yüzde 33,3'ü mutlu veya mutsuz olmadığını, yüzde 12,7'si ise mutsuz olduğunu söylüyor. Genç erkeklerin yüzde 52,7'si, genç kadınların ise yüzde 55,4'ü kendini mutlu hissediyor. Gençleri en fazla mutlu eden şeyler ise sırasıyla sağlık, başarı ve sevgi. Gençlerin yüzde 12,5'ini de para mutlu etti.