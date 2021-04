Nisan Ayında Ücretsiz Olacak PlayStation Plus Oyunları

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus aboneleri için nisan ayı boyunca ücretsiz olacak oyunları açıkladı. 6 Nisan itibarıyla ücretsiz indirilebilecek oyunlardan ikisi PS4 ve PS5, biri ise yalnızca PS5'e özel olacak.

Sony, kullanıcıların PlayStation sistemlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan bir abonelik hizmeti olan PlayStation Plus ile abonelerine her ay ücretsiz oyunlar sunuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay Final Fantasy 7 Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes, Farpoint ve Destruction AllStars oyunları PS Plus aboneleri için ücretsiz olmuştu.

Mart ayının sona ermesiyle birlikte Sony, içerisinde bulunduğumuz nisan ayı boyunca PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak yeni oyunları açıkladı. Bu ayın ücretsiz oyunları daha çok zombi temasıyla dikkat çekiyor. Gelin, nisan ayı boyunca PS Plus'ta ücretsiz olacak bu oyunlara daha yakından göz atalım.

Days Gone

Nisan ayında PlayStation Plus'ta ücretsiz olacak oyunlardan ilki, zombi temalı popüler hayatta kalma oyunu Days Gone olacak. Salgın sonrası ölümcül bir hal alan Amerika'da geçen bu oyunda, 'kaçık' olarak adlandırılan zombilerin istilasında hayatta kalmaya çalışıyor ve yeni bir dünyanın ilk temellerini atıyoruz.

Zombie Army 4: Dead War

Önümüzdeki ay PS Plus ile ücretsiz olacak bir diğer oyun ise yine zombi temasının işlendiği Zombie Army 4: Dead War. İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen bu oyunda, Adolf Hitler'in savaşın seyrini değiştirmek için kullandığı zombi virüsü ve sonrasında yaşanan olaylar işleniyor. Oyun, PS Store'da 219 TL'den listeleniyor.

Oddworld: Soulstorm

PS Plus aboneleri için nisan ayı boyunca ücretsiz olacak son oyun ise Oddworld: Soulstorm olacak. Doğrudan Oddworld: New ‘N’ Tasty olaylarından sonra geçen ikinci oyunda Abe'nin kahramanlık macerasına eşlik edeceğiz.

Nisan ayı boyunca PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olacak oyunlar bu şekildeydi. Bu noktada Days Gone ve Zombie Army 4: Dead War PS4 ve PS5'te yer alırken, Oddworld: Soulstrom ise yalnızca PS5 kullanıcıları için ücretsiz olacak. Üç oyun da 6 Nisan 2021 itibarıyla ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.