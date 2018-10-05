  • PS Store, CoD: Black Ops 4 için Geri Sayımını Başlattı

PS Store, Call of Duty: Black Ops 4 için Geri Sayım Etkinliğini Başlattı

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Geri sayım başladı. Call of Duty: Black Ops 4'ün çıkmasına sadece 7 gün kaldı. PlayStation Store ise bunu kutlamak için bir etkinlik başlattı.

Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty tarihinin en büyük battle royale haritasına sahip olacak olan bir oyun. Cesur ve akıcı çoklu oyuncu desteği ve zombi mantığı ise oyunun en büyük artılarından.

Eğer PlayStation 4'ünüze bu oyunu satın almaya karar verdiyseniz, ücretsiz topluluk içeriklerine, yeni Specialist'lere ve Blackout Güncellemeleri dahil olmak üzere birçok yeni oynanabilir içeriğe 7 gün erkenden sahip olabileceksiniz. PS Store'un Call of Duty: Black Ops 4 Geri Sayımı etkinliğini gelin beraber inceleyelim. Karşımızda birçok hediye ve ödül bulunuyor.
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Dijital Ödüller, Duvar Kağıtları, Temalar ve Avatarlar

PS Store'un Black Ops 4 için hazırladığı etkinliğe katılmak oldukça kolay. 5 Ekim 2018 Cuma 18.00'dan başlayarak 1 Ocak 2019 10.00'a kadar istediğiniz herhangi bir zamanda PlayStation Network hesabınızla giriş yapın ve hediyelerinizi alın. Yalnız söylememiz gereken bir şey var ki, maalesef bu hediyeler sadece Kuzey Amerika kıtası için geçerli.
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Bazı Hediyeler

  • Blackout ve Zombies posterlerini içeren duvar kağıtları
  • Ana Specialist'lerin avatarları: Ruin, Battery, Torque, Ajax, Crash
  • Dinamik Call of Duty: Black Ops 4 teması

Etiketler: sony, playstation store, Call of Duty: Black Ops 4
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