PS Store'da İki Yeni İndirim Kampanyası Başladı

PS Store’da PlayStation oyuncularını mutlu edecek iki yeni indirim kampanyası başladı. Bu kampanyalarda en çok NBA 2K20 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. Özellikle NBA 2K20’nin 399 TL’den 22 TL’ye düşmesi büyük ilgi çekti.

Sony, PlayStation Store’da iki yeni kampanya başlattı. “Uzatılmış Oyun” ve “70 TL’den Ucuz Oyunlar” isimli kampanyalar, PlayStation oyuncularını memnun edecek gibi görünüyor. Pek çok oyunun indirime girdiği kampanyalar sayesinde Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar dahil çok sayıda oyuna uygun fiyatlı bir şekilde sahip olabileceksiniz.

28 Mayıs saat 02.00’a kadar sürecek etkinlik, yaklaşık 2 hafta boyunca koronavirüs süresinde sıkılan oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor. Pek çok kaliteli oyunun sağlam indirimler aldığı etkinlikte özellikle Rockstar Games’in oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store’da bu zamana kadarki en büyük indirimini aldı. Oyunun Special Edition versiyonu şu anda 569 TL yerine 134 TL’ye satın alınabiliyor.

Bu haberimizle birlikte bir de sağlam indirime girdiğini düşündüğümüz oyunları listeleyeceğiz. Eğer yeni oyunlar arıyorsanız bu oyunlara göz atabilirsiniz. PlayStation Store’da şu anda yer alan “70 TL’den ucuz oyunlar” kampanyasına buradan, “Uzatılmış Oyun” kampanyasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

PS Store'daki indirimlerde alabileceğiniz 10 oyun

Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL

Normal Fiyatı: 219 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL

Normal Fiyatı: 299 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL

Normal Fiyatı: 134 TL - İndirimli Fiyatı: 40,20 TL

Normal Fiyatı: 569 TL - İndirimli Fiyatı: 134 TL

Normal Fiyatı: 259 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL

Normal Fiyatı: 459 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL

Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 79,80 TL

Normal Fiyatı: 100 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL

Normal Fiyatı: 199 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL