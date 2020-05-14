PS Store'da İki Yeni İndirim Kampanyası Başladı

Sony, PlayStation Store’da iki yeni kampanya başlattı. “Uzatılmış Oyun” ve “70 TL’den Ucuz Oyunlar” isimli kampanyalar, PlayStation oyuncularını memnun edecek gibi görünüyor. Pek çok oyunun indirime girdiği kampanyalar sayesinde Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar dahil çok sayıda oyuna uygun fiyatlı bir şekilde sahip olabileceksiniz.
28 Mayıs saat 02.00’a kadar sürecek etkinlik, yaklaşık 2 hafta boyunca koronavirüs süresinde sıkılan oyuncuları memnun edecek gibi görünüyor. Pek çok kaliteli oyunun sağlam indirimler aldığı etkinlikte özellikle Rockstar Games’in oyunu Red Dead Redemption 2, PS Store’da bu zamana kadarki en büyük indirimini aldı. Oyunun Special Edition versiyonu şu anda 569 TL yerine 134 TL’ye satın alınabiliyor.
Bu haberimizle birlikte bir de sağlam indirime girdiğini düşündüğümüz oyunları listeleyeceğiz. Eğer yeni oyunlar arıyorsanız bu oyunlara göz atabilirsiniz. PlayStation Store’da şu anda yer alan “70 TL’den ucuz oyunlar” kampanyasına buradan, “Uzatılmış Oyun” kampanyasına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
PS Store'daki indirimlerde alabileceğiniz 10 oyun
NBA 2K20
Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal Fiyatı: 219 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL
The Crew 2 Standart Edition
Normal Fiyatı: 299 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL
A Way Out
Normal Fiyatı: 134 TL - İndirimli Fiyatı: 40,20 TL
Red Dead Redemption 2: Special Edition
Normal Fiyatı: 569 TL - İndirimli Fiyatı: 134 TL
Batman: Arkham Collection
Normal Fiyatı: 259 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL
Watch Dogs 2 Deluxe Edition
Normal Fiyatı: 459 TL - İndirimli Fiyatı: 84 TL
Anthem
Normal Fiyatı: 399 TL - İndirimli Fiyatı: 79,80 TL
Star Wars: Battlefront Ultimate Edition
Normal Fiyatı: 100 TL - İndirimli Fiyatı: 22 TL
Tom Clancy’s The Division Gold Edition
Normal Fiyatı: 199 TL - İndirimli Fiyatı: 64 TL