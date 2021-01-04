1998 Yılında Geliştirilmeye Başlayan PS1 Oyunu Tamamlandı

İlk kez 1998 yılında geliştirilmeye başlayan bir PlayStation 1 oyunu, tam 23 yıl sonra tamamlandı. Geliştirici ekipteki bir kişinin kaynak kodlara ulaşarak tamamladığı oyun "Magic Castle" olarak isimlendiriliyor. RPG türündeki bu oyunu dileyen oyunseverler indirebiliyorlar.

Japonya'da çalışmalarını sürdüren bir oyun geliştirme ekibi, 1998 yılında PlayStation 1 için yeni bir oyun çalışması başlatmıştı. 8 ay boyunca yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü yarıda kalmıştı. "Magic Castle" isimli bu oyun, tam 23 yıl sonra tamamlanarak konsol sahiplerinin beğenisine sunuldu.

O yıllarda geliştirici ekibin bir parçası olan "PIROWO", bir süre önce Magic Castle'ın kaynak kodlarına erişmeyi başardı. Bu kodlar üzerinde çalışarak oyunu tamamlamayı başaran geliştirici, Magic Castle'a günümüz teknolojilerinden de dokunuşlar ekledi. Böylelikle oyun hem retro bir görünüme sahip olurken hem de özelleştirilebilir bir arayüz ile yeni nesil müziklere sahip olmuş oldu.

İşte 1998 yılında geliştirilen o oyundan bir görüntü

Yukarıdaki ekran görüntüsü, 1990'lı yıllarda popüler olan medya formatı VHS'den alıntı. Yani görüntünün bu kadar kalitesiz olmasının nedeni tam olarak bu. Ayrıca oyunun genel grafiğine de çok dokunulmadı. Yani dileyen oyuncular, 2021 yılında bu grafiklere sahip bir oyunun neler sunabileceğini deneyimleyebilirler.

Magic Castle, inanması güç olsa da bir RPG oyunu. Tuzak ve canavarlarla dolu olan bir platforma düştüğünüz oyunda yapmanız gereken tek şey, hayatta kalmaya çalışmak. Karşısınıza çıkan düşman unsurlarını alt ederek karakterinizi geliştiriyor ve tüm süreci tamamlamaya çalışıyorsunuz. Eğer sizler de sahip olduğunuz eski PlayStation modellerinde bu oyunu oynamak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

İşte oyun için hazırlanmış bir video