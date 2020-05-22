GTA Online Oyuncuları Hangi Bonuslardan Yararlanabilir?

GTA Online’a girdiniz yalnız paranız mı yok? Aşağıda bahsettiğimiz adımları izleyerek sizler de 1,7 milyon dolara kadar bonus kazanabilirsiniz. Bu bonus ücretlerini kazanmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.

Epic Games’in geçen hafta sınırlı süreliğine ücretsiz alınabilir yaptığı GTA 5, sadece 1 hafta içerisinde pek çok yeni oyuncu edindi. Bu yeni oyuncular da GTA Online sunucularında bulunmaya başladılar.

Oyuncular artık oyuna girdiğine göre, tüm odak yeniden GTA Online olabilir. Online oyuncular, para kazanmak için çeşitli yollar denerler. Görev yaparak ve bazı kampanyaları kollayarak oyun içi para kazanabilirsiniz. GTA Online oynuyor, ancak yetersiz paradan dolayı şikayet ediyorsanız, bu hafta toplamda 1,7 milyon dolara kadar bonus kazanabileceğinizi hatırlatalım.

İlk olarak Mayıs ayında giriş yapmayan oyuncular, oyuna yeni giriş yaptıklarında otomatik olarak 500.000 dolar kazanacaklar. Epic Games’ten oyunu aldıysanız ve henüz oyunu oynamadıysanız, Mayıs bitmeden bu parayı almak için oyuna girmeniz yeterli. Ayrıca Twitch Prime hesabınızı Rockstar Social Club hesabıyla bağlayan oyunculara 200.000 dolarlık ek ödeme yapılacak. Bu paralar hemen hesabınıza yatmayabilir, yoğunluktan dolayı genelde birkaç gün sürebiliyor bu süreç.

1 milyon dolar günlük hedeflerden

Paranın geriye kalan kısmı ise Daily Objectives (Günlük Hedefler) üzerinden geliyor. 27 Mayıs’a kadar 10 tane günlük hedefi tamamlarsanız, 1 milyon doları cebe atabilirsiniz. Bu sayede oyuna yeni başlarken cebinizde güzel şeylere harcanabilecek bir miktar para olacaktır.

Araçlar da indirime girdi

GTA Online’da pek çok şeyin sahibi olabilirsiniz, ancak bunlar genelde pahalı olur. Rockstar Games, bu hafta için bazı araçlarında indirime gitti. Yüzde 40’tan yüzde 80’e varan indirimlerle bazı çeşitli araçlara sizler de sahip olabilir, elinizdeki parayı avantajlı bir şekilde kullanabilirsiniz.