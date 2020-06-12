Platform Oyunu Astro's Playroom, PS5 İçin Duyuruldu

PSVR ile hayatımıza giren Astro Bot: Rescue Mission, yeni bir oyunla PlayStation 5'e taşınıyor. Astro's Playroom, yeni nesil konsolun özelliklerine vurgu yapan bir platform oyunu olarak gelecek.

PlayStation 5 etkinliğinde farklı stüdyolardan birbirinden eğlenceli yeni oyunlar sergilendi. Diğer yandan PS oyuncularının gözü, gösterilen oyunlar arasındaki PS5'e özel oyunlardaydı. PlayStation 5'in Oyunun Geleceği etkinliğinde birinci parti oyunlar arasında en çok göze çarpan yapımlardan biri de Astro's Playroom oldu.

SIE Japan Studio tarafından geliştirilen Astro's Playroom, PlayStation 5 için gelecek eğlenceli platform oyunlarından biri olacak. Oyun, konsolun donanım parçalarına dayanan dört farklı dünya sunacak. Daha da güzeli Astro's Playroom, PS5'te önyüklü olarak gelecek ve DualSense kontrol cihazının tüm yenilikçi özelliklerinden yararlanacak.

PSVR macerası, Astro's Playroom ile PlayStation 5'e Geliyor

Astro's Playroom, 2018'de çıkan Astro Bot: Rescue Mission'a dayanıyor. Diğer robot arkadaşlarımızı bulmak için maceraya atıldığımız PSVR oyunu, gözlüğü kullanmanın eğlenceli ve yaratıcı yollarını sunarak en popüler VR oyunlarından biri olmuştu. Stüdyo, bu kez Astro's Playroom ile Dualsense için benzer bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Astro's Playroom, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte çıkış yapacak ve tüm PS5 oyuncuları yeni oyunu deneyimleme şansına sahip olacak. Cihazda önyüklü olarak gelecek oyunun tanıtım fragmanında PS5'in Dualsense kontrol cihazının özelliklerine vurgu yapılıyor. Sony, bu oyunu bir eğlence odaklı yapım olarak değil de Dualsense'in özelliklerini tanıtan bir araç olarak geliştirmiş desek yeridir.

Astro's Playroom fragman: