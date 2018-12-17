PSN'de Oyunları Daha Ucuza Alabileceğiniz Bölge Değişikliği

Özellikle Türkiye'deki fiyat politikasıyla oyuncuları küplere bindiren Sony, gelecek dönemde daha ucuza oyun alınabilecek bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Ülkemizde döviz kurlarının oldukça dalgalı olduğu dönemde tavan yapan ve bir daha da aşağı inmek bilmeyen oyun fiyatları herkesin canını sıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Sony'ye konuyla ilgili resmen soruşturma açılmasının yankıları sürerken, geleceğe biraz daha umutlu bakılabilecek bir haber geldi.

PSN'den oyun almak istediğinizde, eğer yeni bir hesap açmak istemiyorsanız tek seçeneğiniz PSN hesabınızı ilk açtığınız bölgenin PSN hesabından oyunları almak olacaktır. Yani hesabınızı açarken adresinizi Türkiye olarak seçtiyseniz, Türkiye PSN'den ve neredeyse dünyanın en pahalı oyun fiyatlarına maruz kalmaktan başka çareniz yok. Sırf bu sebepten sadece ülkemizde, belki de onbinlerce farklı PSN hesabı açılmış ve bu şekilde oyun alınmış durumda.

Henüz Avrupa'da devreye giren yeniliğe göre artık oyuncular, PlayStation Store'un bölgesini ve dilini değiştirebilecekler. Bu uzun vadede fiyat açısından oyuncuları mutlu edebilecek bir gelişme. Nitekim bu özellik ülkemize de gelirse, en azından farklı hesaplar açmak zorunda kalmadan tek hesap üzerinden oyunları daha ucuza alabileceksiniz.

PSN4 isimli internet sitesine göz attığınızda ve PSN'lerdeki oyunların fiyatlarını karşılaştırdığınızda, olayın vehametini siz de fark edeceksiniz. Şu an Red Dead Redemption 2'nin dünyada en pahalıya satıldığı ülke maalesef Türkiye.

Somut bir örnek verelim isterseniz: Eğer şu an Singapur üzerinden oyun alabiliyor olsaydık 740,000 RP ödememiz gerekecekti. Anlık kur üzerinden bu fiyat yaklaşık 270 TL. Red Dead Redemption 2'nin Türkiye PSN'deki fiyatı ise tam 469 TL. Ortada döviz kurlarıyla açıklanamayacak, oldukça felaket bir tablo var ve oyuncuların alınabilecek en ufak güzel habere bile ihtiyacı var.