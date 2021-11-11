PUBG: New State Yayınlandı [Hemen İndirebilirsiniz]

PUBG Mobile’dan grafiksel ve oynanış anlamında daha gelişmiş bir oyun olarak lanse edilen PUBG: New State bugün yayınlandı. Oyun, şimdiden büyük ilgiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan, PUBG Mobile’ın çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak oyunculara sunulacak PUBG: New State için büyük gün geldi. Mobil oyuncuların merakla beklediği PUBG: New State, Google Play Store ve App Store’da tamamen ücretsiz olarak yayınlandı. Benzersiz grafiklere sahip olacağı açıklanan oyun, orijinal PUBG Mobile’dan daha üst düzey grafiklere sahip.

PUBG: New State’i PUBG Mobile’dan ayıran en büyük yanıysa geçtiği zaman dilimi. Yeni oyun, 2051 yılında geçiyor. Oyunun yayınlanan sürümünde de dünyanın daha teknolojik bir hale dönüştürüldüğünü görüyoruz. Öte yandan silahlarda gelişmiş holografik nişangahlar dışında fazla değişiklik bulunmuyor, günümüz silahları oyun içinde yer alıyor.

PUBG: New State neler sunuyor?

Battle-royale türünde, hayatta kalan son kişi olmaya çalıştığınız oyunda aynı zamanda takımlı ölüm maçı ve antrenman modu da bulunuyor. Oyundaki haritalarsa orijinal PUBG’den tanıdığımız Erangel ve Troi haritalarından oluşuyor. Erangel, bu oyun için yeniden tasarlanırken Troi, bu oyuna özel hazırlandı. Ölüm maçı moduysa Station isimli küçük bir haritada oynanacak.

PUBG: New State, orijinal PUBG’ye göre oynanış açısından küçük ama önemli değişikliklere yer veriyor. Oyunda silahlar özelleştirilebiliyor, ölü takım arkadaşları yeniden canlandırılabiliyor. Gelen en önemli özellikse haritaya paraşütle atladığınız sırada sizin düşmanınız olan oyuncularla daha sonra savaş halindeyken takım arkadaşı olabilmenizi sağlayan ‘Recruit System’ özelliği. Böylece üç kişilik ekibinizi savaş halindeyken 4'e çıkarabileceksiniz.

PUBG: New State’i oynamak isteyen Android kullanıcıları, en az 2 GB RAM ve Android 6’dan yüksek bir işletim sistemine sahip olmak zorundalar. iOS kullanıcılarıysa iOS 13.0/iPadOS 13.0 ya da daha güncel bir işletim sistemine sahip cihaz kullanmak zorundalar. Oyun, yaklaşık 1,5 GB’lık boyuta sahip.

Oyunu indirmek için: