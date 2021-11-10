GTA Definitive Edition'ın İlk Oynanış Videoları Paylaşıldı

Üç efsane GTA oyununu bir araya getiren GTA Trilogy’nin yenilenmiş sürümünün çıkışına 1 gün kala oynanış videoları paylaşıldı. Videolar, oyunların gerçekte nasıl görüneceğini de ortaya çıkarmış oldu.

Oyun dünyası yepyeni bir GTA oyunu beklemeye devam ederken Rockstar, bir yılda iki kez ters köşe yaptı. Öncelikle GTA V’in PlayStation 5 için iyileştirilmiş bir sürümünü duyuran şirket, ardından geçtiğimiz haftalarda serinin efsane üçlüsü GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas’ın bir arada olduğu The Trilogy paketinin yenilenmiş sürümünü duyurmuştu.

GTA: The Trilogy Definitive Edition ismiyle çıkacak olan bu sürümden gelen ilk fotoğraflarsa pek çok oyuncunun hayalini yıkmıştı. Olan bir oyunun üzerinde geliştirmeler yapılarak yenilenmiş bir şekilde piyasaya sürüleceği bu sürümde birçok oyuncu yanlış hayallere kapılarak tamamen günümüz grafiklerinde yeni GTA’lar göreceğimizi düşünmüştü. Şu ana kadar gördüğümüz görüntüler yalnızca oyundan paylaşılan fotoğraflarla sınırlı olsa da bugün bu durum değişti.

Üç oyunun da oynanış videoları YouTube’a düşmeye başladı:

GTA III Definitive Edition oynanış videosu:

GTA: Vice City Definitive Edition oynanış videosu:

GTA: San Andreas Definitive Edition oynanış videosu:

11 Kasım’da çıkacağı açıklanan GTA: Trilogy Definitive Edition’ın çıkışına 24 saatten az bir süre kala her üç oyundan da oynanış videoları gelmeye başladı. Videolardan gördüğümüz kadarıyla üç oyun da orijinaline göre grafik kalitesinde büyük farkla gelecek. Ancak bu fark, gerçekçilik anlamında bir fark değil, yalnızca çok daha net ve gelişmiş gözüküyor olmasından kaynaklanacak.

Özellikle paketi satın almak isteyenlerin önceden izlemesi gereken bu videolar, oyunlarda yapılan yeniliği özet bir şekilde gösteriyor. Yeni oyunlar, orijinaline göre yüksek çözünürlüklü dokular, ışıklandırmalar ve GTA V’ten alışık olduğumuz silah seçim tekerleği gibi bazı oynanış mekaniklerine ev sahipliği yapıyor. Kısaca oyunlar, farklı farklı modlarla edinebildiğiniz grafiksel özellikleri bir araya getiriyor. Bu seriye para vererek oynayıp oynamamaksa size kalmış durumda.