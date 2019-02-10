PUBG'nin Suicide Squad Kostümleri PlayStation 4'e Geldi

Geride bıraktığımız yılın sonlarında DC ile iş birliği yaparak Suicide Squad karakterlerinin kostümlerini PUBG'ye getirmek isteyen Bluehole, 7 Şubat'ta PlayStation 4 için Joker ve Harley Quinn kostümlerinin satışına başladı. Belirli bir süre için satışta olacak kostümler için son tarih 6 Mart.

İlk olarak PC ve Xbox One platformları için tanıtılan Joker ve Harley Quinn kostümleri, sınırlı bir süre satışta kalmış ve Ocak ayının sonunda satıştan kaldırılmıştı. 7 Şubat'ta yapılan kostümlerin PlayStation 4 için satışa sunulduğu açıklaması, PlayStation 4 sahibi ve Suicide Squad hayranı PUBG oyuncularını sevindirdi.

PUBG'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada satışların, 7 Şubat saat 11:00 ile 6 Mart saat 11:00 arasında devam edeceği belirtildi. Dolayısıyla kullanıcıların elini çabuk tutması gerekiyor.

Ayrıca oyun, ikonik karakterlerin tüm kostümlerini satın almanın yanı sıra; saç, makyaj, gece kulübü giysisi gibi belli parçaları da ayrı ayrı satın almaya izin veriyor.

Oyuna kesinlikle farklı bir hava katacak kostümler, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılar şu an Harley Quinn kostümünü 24,99 dolardan, Joker kostümünü ise 19,99 dolardan satın alabiliyor. PUBG'nin yeni kostümleri tanıtmak için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.