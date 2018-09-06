PUBG'nin Xbox One Çıkışını Kutlayan Microsoft'tan Muhteşem 'Controller' Tasarımı

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Dünyanın en çok revaçta olan oyun türü 'Battle Royale' üzerine reklam çalışmaları sürüyor. Microsoft da bu pazardan pay çıkarmaya çalışan firmalardan biri oldu.

Microsoft, PUBG'nin Xbox One çıkışını kutlamak için yepyeni bir kontrolcüyü piyasaya sürdü. "Greaseproof' adı verilen bu yeni controller, ilk etapta sadece Avusturalya için piyasaya sürülüyor. Yeni dönemde diğer ülke pazarlarına da girmesini bekliyoruz.

Diğer tüm kontrolcülerin aksine ele oturuşuyla, ağırlığıyla ve tuşların konumlanma yerleriyle rakiplerinden hep bir adım daha önde olan Xbox One Controller, böylece yepyeni bir görünüme kavuşmuş oldu.
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30 Ekim'de piyasaya çıkacak olan bu muhteşem controller, şu an için ön sipariş sürecinde. Eğer siz de bu PUBG Xbox One Controller'a sahip olmak istiyorsanız, buraya tıklayarak ürün sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak : http://www.ign.com/articles/2018/09/05/to-celebrate-pubg-on-xbox-one-xbox-australia-announces-greaseproof-controller
Etiketler: pubg
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