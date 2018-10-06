PUBG, Düşük Donanımlı Bilgisayarlarda da Çalışabilecek

PUBG, Project Thai adlı projesiyle oyunun düşük donanımlı bilgisayarlara sahip olan kullanıcılar için de oynanabilir olmasını hedefliyor.

PUBG Corporation, yakın zamanda PUBG Mobile Lite sürümünü yayınlayarak oyunun mobil sürümünü ucuz akıllı telefonlar için de oynayabilir hale getirmişti. Şirket aynı şeyi şimdi de PC’ler için yapıyor. PUBG, Project Thai sayesinde bundan böyle daha düşük özellikli donanımlarda da çalışabilecek. Adından da anlaşılabileceği gibi bu oyun yalnızca Tayland’a özel olacak.

PUBG Project Thai’nin sistem gereksinimleri standart PUBG’nin sistem gereksinimlerine kıyasla daha düşük ve oyun ilginç bir şekilde Intel Core i3 işlemcili ve Intel HD grafik yongasına sahip bilgisayarlarda bile çalışabiliyor. Geçtiğimiz ay beta süreci başlayan Project Thai, oyuncuları kayıt işleminin ardından davet sistemi ile oyuna almaktaydı.

PUBG Project Thai Önerilen Sistem Gereksinimleri

CPU : Intel Core i5 2.8 GHz

: Intel Core i5 2.8 GHz GPU : Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 RAM : 8GB

: 8GB Gerekli Depolama: 4GB

PUBG Project Thai Minimum Sistem Gereksinimleri

CPU : Intel Core i3 2.4 GHz

: Intel Core i3 2.4 GHz GPU : Intel HD Graphics 4000

: Intel HD Graphics 4000 RAM : 4GB

: 4GB Gerekli Depolama: 4GB

Bu durum Taylandlı oyuncular için sevindirici olsa da diğer ülkelerde yaşayan oyuncular ne yazık ki bu oyundan mahrum kalacak; zira PUBG Corp. sözcüsü, şirketin şimdilik oyunu başka bölgelerde kullanıma açmaya yönelik bir planı olmadığını açıkladı.Yine de oyunun başarıya ulaşması durumunda tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor.