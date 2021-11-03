Sinema tarihinin kült filmlerinden birisi olan Pulp Fiction’ın daha önce görülmemiş 7 sahnesi NFT olarak satışa çıkarılacak. Bunların yanı sıra filmin yönetmeni Quentin Tarantino’nun el yazısı senaryosu da NFT oluyor.

Dünya genelinde NFT’ye olan yoğun ilgi artarak devam ederken bugün, film dünyasının kült yapımlarından Pulp Fiction hakkında bizzat yönetmeninden bir haber geldi. Pulp Fiction’ın dünyaca ünlü başarılı yönetmeni Quentin Tarantino, filmde daha önce hiç görülmemiş sahnelerin NFT olarak satışa çıkarılacağını açıkladı.

Quentin Tarantino, yaptığı açıklamada kripto para dünyasına girdiğini duyurdu ve toplamda 7 sahneyi NFT olarak OpenSea üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı. Tarantino, bu sahneleri hayranlara sunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ve Secret Network ve Secret NFT’nin hayranlar ile sanatçılar arasında bağ kurmayı kolaylaştırdığını belirtti.

Pulp Fiction, yalnızca görülmemiş sahneleriyle NFT olmayacak:

Tarantino, Pulp Fiction’ın daha önce görülmemiş 7 sahnesiyle birlikte filmin kesilmemiş ilk el yazısı senaryoları ile kendisinin ‘film ve yaratıcısı hakkında ortaya çıkarılan sırlar’la ilgili yorumlarını da satışa çıkaracak. Tüm bu NFT’lerin ne zaman satışa çıkacağıysa henüz açıklanmadı. Fakat birçok kullanıcı OpenSea üzerinden bu NFT’leri bekleme listesine aldı.

1994 yılında yayınlanan ve başrolünde filmin yönetmenliğini de yapan Quentin Tarantino, John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Ving Rhames, Harvey Keitel, Eric Stoltz, Christopher Walken gibi büyük sanatçıların yer aldığı Pulp Fiction, aynı yıl 7 dalda Oscar adayı olarak gösterildi ve ‘En İyi Orijinal Senaryo’ ödülünü kazanmayı başardı.