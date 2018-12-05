Qualcomm, 5G Destekli ilk İşlemcisi Snapdragon 855'i Duyurdu

Yıllık teknoloji zirvesi sırasında etkileyici bir lansman gerçekleştiren Qualcomm, yapay zeka yetenekleri üç kat artırılan 5G destekli yeni amiral gemi işlemcisi Snapdragon 855'i duyurdu.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda bir numaralı işlemci üreticisi olan Qualcomm, Birleşik Devletler’in Hawaii eyaletinde düzenlenen yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi’nde, gelecek yılın Android amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 855 işlemcisini resmi olarak tanıttı. Qualcomm, şu an için işlemcinin teknik özellikleri hakkında detaylı bir bilgi paylaşmak yerine 5G yetenekleri hakkında konuşmayı tercih etti.

Snapdragon 855, Qualcomm’un 5G destekli ilk işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Bünyesinde bulunan X50 LTE modem sayesinde çoklu-gigabit bağlantı hızlarını destekleyen işlemci, 2019 model Android amiral gemilerinin 5G teknolojisini desteklemesini sağlayacak. Snapdragon 855’in 5G desteğine sahip olması, uluslararası pek çok operatörün de gözünün zirveye dönmesine neden oldu. Zira işlemcinin teknolojiyi destekliyor olması tek başına bir anlam ifade etmiyor.

Qualcomm’un üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise Snapdragon 855 işlemcisinin sahip olduğu yeni nesil yapay zeka işleme birimi oldu. Artık yapay zekanın akıllı telefonların ayrılmaz bir parçası olduğu su götürmez bir gerçek. Şirketin iddiasına göre Snapdragon 855, önceki nesle göre yapay zeka yeteneklerini üç kat artırmış durumda. Bu da gelecek yılki amiral gemilerinde daha fazla yapay zeka özelliği ve daha fazla makine öğrenimi ile karşılaşacağımız anlamına geliyor.

Qualcomm, işlemcinin görüntü işleme birimi, pil performansı, işlem performansı, oyun performansı gibi spesifik bilgileri hakkında çok fazla detay paylaşmadı. Ancak şirket, işlemcinin 7nm süreci ile üretileceğini zaten önceden doğrulamıştı. Snapdragon 855’in 10nm yerine 7nm süreci ile üretilmesi, işlemcinin daha az güç tüketerek daha yüksek performans sağlayabileceğini gösteriyor. Bu da Qualcomm’un söylemesini istediğimiz ‘verimlilik’ konusunun açıklığa kavuşmasını sağlıyor.

Qualcomm, lansman sırasında bir de Qualcomm 3D Sonic Sensor adındaki ekrana gömülü parmak izi tanıma teknolojisini tanıttı. Söz konusu teknoloji sayesinde Snapdragon 855, standart optik sensörlerden daha güvenli bir parmak izi tanıma deneyimi sunacak. Snapdragon 855 zirvesi çeşitli Qualcomm teknolojilerini tanıtmak üzere devam ediyor ve zirve devam ettiği sürece Snapdragon 855 işlemcisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.