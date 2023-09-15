Qualcomm, orta segment telefonlara yeni nesil teknolojiler kazandıran yeni işlemcisi Snapdragon 7s Gen 2'yi duyurdu. Yeni işlemci, önümüzdeki hafta lansman yapacak Redmi Note 13 Pro ile piyasaya sürülecek.

ABD'li yarı iletken devi Qualcomm, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Snapdragon 7s Gen 2"yi duyurdu. Orta segment telefonlarda tercih edilen Snapdragon 7 Gen 1'in gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan yeni işlemci, daha çok yeni nesil teknolojiler vadediyor. Qualcomm'un yeni işlemcisi, önümüzdeki günlerde duyurulacak Redmi Note 13 Pro ile piyasaya sürülecek.

8 çekirdekli bir işlemci olarak karşımıza çıkan Snapdragon 7s Gen 2'de 2,4 GHz'de çalışan dört performans çekirdeği ve 1,95 GHz'de çalışan dört verimlilik çekirdeği bulunuyor. 4 nm üretim sürecinden geçen bu işlemcinin en dikkat çeken özelliği, FHD+ çözünürlükte 144 Hz'ye kadar tazeleme oranına destek veriyor oluşu. Artık orta segment Android telefonlarda da bol bol pürüzsüz ve oyun odaklı ekranlar göreceğiz gibi duruyor.

Snapdragon 7s Gen 2 ile yeni nesil teknolojiler desteklenecek

Qualcomm'un yeni işlemcisi, yeni nesil teknolojileri destekleyecek şekilde dizayn edildi. Bu bağlamda; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2'nin kullanıldığı akıllı telefonlarda 12 GB'ye kadar 3200 MHz'lik LPDDR5 RAM kullanılabilecek. UFS 4.0 depolama teknolojisi, Snapdragon X62 modem ile 5G desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi teknolojiler de yeni işlemci sayesinde orta segment telefonlarda kullanılabilecek. Yapay zekâ destekli gürültü azaltma desteği ve Qualcomm'un yüksek ses kalitesi sunan Snapdragon Smooth Listening teknolojisi de bu işlemcide bulunacak.

Snapdragon 7s Gen 2, kamera desteği ile de dikkat çekici bir işlemci olarak karşımıza çıkacak. Qualcomm Spectra 12 bit ISP çip ile eşleştirilen işlemci, 200 MP'ye kadar çözünürlük desteği, üçlü kamera kurulumu ve 4K video kaydı yapılabilmesine imkân tanıyacak. Redmi Note 13 Pro lansmanı, bu işlemcinin ne kadar iyi olduğunu anlamamız için daha somut veriler sağlayacak.