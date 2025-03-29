Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi, AnTuTu benchmark testinde yaklaşık 3,8 milyon puan alarak önceki modele kıyasla %41 artış gösterdi.

Qualcomm'un merakla beklenen yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2'nin AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 2, AnTuTu testlerinde yaklaşık 3,8 milyon gibi yüksek bir puan alarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Snapdragon 8 Elite 2, Qualcomm'un geçen yıl çıkardığı Snapdragon 8 Elite modelinin devamı olarak çok yakında karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Elite 2 performans çıtasını yükseltti

Çin kaynaklı sızıntılar, Snapdragon 8 Elite 2'nin bir önceki model Snapdragon 8 Elite'e göre yaklaşık %41 daha yüksek performans sunduğunu ortaya koydu. Snapdragon 8 Elite modeli, şu an zirvede yer alan iQOO 13 telefonunda yapılan testlerde 2,69 milyon puan almıştı. Snapdragon 8 Elite 2 ise yaklaşık 3,8 milyonluk puanıyla performans çıtasını bir hayli yukarı taşıdı.

Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2, şirketin ikinci nesil Oryon CPU mimarisi üzerine inşa edildi. İşlemcide iki adet prime çekirdek ve altı adet performans çekirdeği yer alacağı açıklandı. Grafik tarafında ise işlemciye Adreno 840 GPU eşlik edecek. Ayrıca Snapdragon 8 Elite 2'nin üretiminde TSMC'nin 3nm teknolojisinin kullanılacağı ifade edildi.

Benchmark test sonuçları genel olarak işlemcilerin performans seviyesini gösteren bir kriter olarak kabul ediliyor. Snapdragon 8 Elite 2'nin elde ettiği yüksek sonuçların, yeni nesil üst segment telefonlar arasındaki rekabeti artıracağı konuşulmaya başlandı. Qualcomm'un yeni işlemcisini ekim ayında tanıtacağı ifade edildi.