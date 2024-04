Snapdragon'un sunacağı yeni çip, çoklu çekirdek testlerinde M3 çipini bile geride bırakıyor.

Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini akıllı telefon modellerinde gördüğümüzde, o telefonun performans konusunda geri kalmayacağı konusunda içimiz büyük ölçüde rahat oluyor. Şimdiye kadar birbirinden etkileyici çipleri zaman içinde güncelleyerek önümüze sunmuş olan şirket, bir süredir bilgisayar tarafına da adım atmasıyla gündemde.

Bu bağlamda dizüstü bilgisayarları köklü şekilde geliştirecek olan X serisinin ilk üyesi, Elite modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Söz konusu işlemciye yapılan benchmark’lar, Snapdragon X Elite’in, en hızlı Intel işlemcilerinden yüzde 50 daha hızlı olduğunu ortaya koymuştu. Şimdiyse Snapdragon X Plus mdoeli karşımızda.

X Elite’deki 12 adet oryon çekirdeği yerine 10 tane var.

X1P-64-100 model ismiyle gelen X Plus’ta çift çekirdek ya da tek çekirdek hızlandırması yok. Fakat buna rağmen X Plus, Hexagon NPU çipinde tıpkı X Elite gibi 45 TOPS değeriyle geliyor. GPU tarafında ise Adreno işlemci, 3.8 TFLOP değerine kadar çıkabiliyor. CPU’ya baktığımızda 42MB ön bellek dikkat çekiyor.

Snapdragon X Plus çipinde X65 5G, Wi-Fi 6, 6E, 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de yer alıyor. Qualcomm’un belirttiğine göre X Plus çipi, Apple’ın M3 çipini çoklu çekirdek testinde yüzde 10 farkla geçiyor. Fakat konu tek çekirdek olunca söz konusu işlemci bir nebze geride kalıyor. Zira Tom’s Hardware’ın gerçekleştirdiği testlerde, Qualcomm’un verisine göre 2400 puan alan X Plus karşısında M3 işlemcinin 3.082 pu an aldığı görülmüş.

X Plus, Intel Core Ultra 7 155H ile girdiği -yine- çoklu çekirdek testinde, yüzde 37 daha hızlı olduğunu göstermiş. Ayrıca Cinebench testinde de Intel’in sunduğu performansı çok daha düşük kaynak kullanımıyla gerçekleştirmiş.

Snapdragon X serisinin 2024’ün ortalarında çıkış yapması bekleniyor. Henüz hangi modellerde olacağına dair bir bilgi yok.