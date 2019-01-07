Oyuncu bilgisayarı denince akla ilk gelen markalardan olan Razer, piyasada sevilen modellerinden olan Razer Blade 15'i yeniden piyasaya sürüyor.

Dünyanın en küçük oyuncu laptop'u olarak da bilinen Razer Blade serisi artık eskisinden çok daha güçlü olacak. Razer'ın 15.6" ekran boyutuna adeta bir canavarı sığdırdığı Razer Blade, firmanın Razer Chroma görselliğinden nasibini almış ve hem kompakt hem de güçlü bir cihaz olmasıyla piyasada kendine yer edinmişti.

Razer cephesinden gelen yeni bilgiye göre Razer Blade 15'in ileri seviye modelleri de çok yakında piyasada olacak. Bu modellerde RTX 2060/2070/2080 varyantları bulunacak ve buna ek olarak kullanıcılar farklı ekran seçeneklerini de tercih edebilecekler.

Razer Blade 15 - Donanım Özellikleri

8th Gen Intel® Core™ i7-8750H

15.6" IPS Full HD (1920 x 1080) / 15.6" IPS 4K (3840 x 2160) 60 Hz

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (6GB) / NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 (8GB) / NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 (8GB)

256 GB SSD / 512 GB SSD

Windows® 10 (64-bit)

Intel® Wireless-AC 9560 (802.11a/b/g/n/ac)

Razer Blade 15 - Fiyat Listesi